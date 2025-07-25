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Trabzon 25 Temmuz 2025 Cuma hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon 25 Temmuz 2025 Cuma günü, en yüksek sıcaklığın 30°C olacağı güneşli bir hava durumu olacak. İşte detaylar...

Trabzon 25 Temmuz 2025 Cuma hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Trabzon'da 25 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz hava sıcaklığının 30°C civarında, gece ise 24°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 8-13 km hızla esecek. Nem oranı gün boyunca %71 ile %76 arasında değişecek.

26 ve 27 Temmuz Cumartesi ve Pazar günlerinde de benzer hava koşulları devam edecek. Gündüz sıcaklıkları yine 30°C civarında, gece sıcaklıkları ise 24°C civarında kalacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. Nem oranı %68 ile %76 arasında değişmesi tahmin ediliyor.

28 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklıkları biraz daha artacak. Gündüz sıcaklıkları 36°C'ye kadar yükselebilir. Gece sıcaklıkları ise 30°C civarında olacak. Rüzgar güneydoğu yönünden esecek. Nem oranı %72 ile %78 arasında değişecek.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında, özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek, bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Yüksek sıcaklıkların yol açabileceği sağlık sorunlarına karşı, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları gerekmektedir.

Trabzon'da önümüzdeki günlerde sıcak ve nemli hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Vatandaşların hava koşullarına uygun şekilde hazırlıklı olmaları ve gerekli önlemleri almaları önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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