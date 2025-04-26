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Trabzon 26 Nisan Cumartesi Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 26 Nisan 2025 Cumartesi günü hava durumu, tipik Nisan iklimine uygun olacak.

Trabzon 26 Nisan Cumartesi Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Trabzon'da 26 Nisan 2025 Cumartesi günü hava durumu, tipik Nisan iklimine uygun olacak. Gündüz sıcaklığı en yüksek 15°C, gece sıcaklığı ise en düşük 12°C olacak. Bu dönemde, Trabzon'un ortalama gündüz sıcaklığı 13°C, gece sıcaklığı 5°C civarındadır.

27 Nisan Pazar günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı en yüksek 17°C, gece sıcaklığı en düşük 10°C olarak öngörülüyor. 28 Nisan Pazartesi günü daha serin bir hava hakim olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 12°C, gece en düşük sıcaklık 9°C olacak. 29 ve 30 Nisan günlerinde alçak bulutlar ve hafif yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 12-13°C, gece sıcaklıkları ise en düşük 9°C tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Yağışlara karşı hazırlıklı olmak da gereklidir. Sürekli değişken hava koşulları nedeniyle, güncel hava tahminlerini takip etmek önemlidir. Planlama yaparak olası sürprizlere karşı hazırlıklı olabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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