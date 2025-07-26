Trabzon 26 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 29°C civarında, gece ise 24°C civarında gerçekleşecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 16 km hızla esecek. Nem oranı gündüz %65, gece %83 civarında olacak.

Pazar günü, 27 Temmuz 2025, hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 30°C'ye kadar çıkacak. Gece sıcaklıkları ise 25°C civarında olacak. Rüzgar yine kuzeydoğu yönünden saatte 16 km hızla esecek. Nem oranı gündüz %65, gece %83 civarında kalacak.

Pazartesi günü, 28 Temmuz 2025, hava sıcaklıklarının biraz daha artması bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 36°C'ye kadar yükselebilir. Gece sıcaklıkları ise 30°C civarında olacak. Rüzgar güneydoğu yönünden saatte 24 km hızla esecek. Nem oranı gündüz %72, gece %78 civarında kalacak.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında, öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek, bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Yüksek sıcaklıkların yol açabileceği sağlık sorunlarına karşı hassas grupların, özellikle yaşlılar ve çocukların dikkatli olmaları gerekmektedir.