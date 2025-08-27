HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Trabzon 27 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu şöyle olacak.

Trabzon 27 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Trabzon'da 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu şöyle olacak. Sabah saatlerinde 25°C, gece ise 23°C bekleniyor. Gün boyunca hava açık ve güneşli olacak. Nem oranı %77 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar güneybatı yönünden saatte 21 km hızla esecek. Deniz suyu sıcaklığı 26°C olarak ölçülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 28 Ağustos Perşembe günü sabah 24°C, gece 23°C olarak öngörülüyor. 29 Ağustos Cuma günü sabah 25°C, gece 23°C bekleniyor. 30 Ağustos Cumartesi günü de sabah 25°C, gece 23°C sıcaklıklar öngörülüyor. Bu günlerde hava genellikle açık ve güneşli olacak.

Trabzon'un Ağustos ayı boyunca ortalama sıcaklığı 20.4°C'dir. Nem oranı %89 civarındadır. Bu dönemde toplam yağış miktarı 163 mm olarak kaydedilmiştir.

Sıcak ve nemli hava koşullarında, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalıdır. Dışarı çıkarken güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Bol su tüketerek vücudunuzun su dengesini sağlamalısınız. Nem oranının yüksek olduğu günlerde hafif ve nefes alan kıyafetler giymek rahatlık sağlar. Yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar kullanarak ıslanmaktan korunmalısınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Daha öncede bıçakladığı karısını yine bıçaklayıp öldürdü...Daha öncede bıçakladığı karısını yine bıçaklayıp öldürdü...
CHP lideri Özel'e, memleketinde istifa şokuCHP lideri Özel'e, memleketinde istifa şoku

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mesajları ifşa oldu özür diledi! Açıklaması kızdırınca yeni mesajlar ortaya çıktı

Mesajları ifşa oldu özür diledi! Açıklaması kızdırınca yeni mesajlar ortaya çıktı

Yer: Antalya! 'Her şey dahil' tatil kabusa döndü! Oteli terk ettiler

Yer: Antalya! 'Her şey dahil' tatil kabusa döndü! Oteli terk ettiler

3 senaryoda zamlı memur maaşları hesaplandı! Öğretmen, polis, doktor, hemşire maaşı...

3 senaryoda zamlı memur maaşları hesaplandı! Öğretmen, polis, doktor, hemşire maaşı...

Doktor 'teşhirci' diyerek muayene etmedi, genç kız gözyaşlarına boğuldu

Doktor 'teşhirci' diyerek muayene etmedi, genç kız gözyaşlarına boğuldu

Kılıçdaroğlu hakkında bir iddia daha! Bu kez istifa eden belediye başkanları için konuştu

Kılıçdaroğlu hakkında bir iddia daha! Bu kez istifa eden belediye başkanları için konuştu

Aziz İhsan Aktaş dosyasında Özlem Çerçioğlu detayı! 'Aklandım' demişti, dosya yeniden işleme alındı

Aziz İhsan Aktaş dosyasında Özlem Çerçioğlu detayı! 'Aklandım' demişti, dosya yeniden işleme alındı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.