Trabzon 27 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu şöyle olacak. Sabah saatlerinde 25°C, gece ise 23°C bekleniyor. Gün boyunca hava açık ve güneşli olacak. Nem oranı %77 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar güneybatı yönünden saatte 21 km hızla esecek. Deniz suyu sıcaklığı 26°C olarak ölçülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 28 Ağustos Perşembe günü sabah 24°C, gece 23°C olarak öngörülüyor. 29 Ağustos Cuma günü sabah 25°C, gece 23°C bekleniyor. 30 Ağustos Cumartesi günü de sabah 25°C, gece 23°C sıcaklıklar öngörülüyor. Bu günlerde hava genellikle açık ve güneşli olacak.

Trabzon'un Ağustos ayı boyunca ortalama sıcaklığı 20.4°C'dir. Nem oranı %89 civarındadır. Bu dönemde toplam yağış miktarı 163 mm olarak kaydedilmiştir.

Sıcak ve nemli hava koşullarında, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalıdır. Dışarı çıkarken güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Bol su tüketerek vücudunuzun su dengesini sağlamalısınız. Nem oranının yüksek olduğu günlerde hafif ve nefes alan kıyafetler giymek rahatlık sağlar. Yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar kullanarak ıslanmaktan korunmalısınız.