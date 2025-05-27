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Trabzon 27 Mayıs Salı hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon 27 Mayıs Salı hava durumu parçalı bulutlu olacak.

Trabzon 27 Mayıs Salı hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Trabzon'da 27 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 18°C ile 17°C arasında değişecek. Nem oranı %85 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar güney yönünden saatte 21 km hızla esecek. Deniz suyu sıcaklığı ise 18°C olarak öngörülüyor.

28 Mayıs Çarşamba günü hava sıcaklığı 18°C civarında olacak. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. 29 Mayıs Perşembe günü de sıcaklık 18°C civarında olacak. Açık bir hava tahmin ediliyor. 30 Mayıs Cuma günü hava sıcaklığının 19°C civarında olması ve yağmurlu bir hava bekleniyor. 31 Mayıs Cumartesi günü ise yine 19°C civarında bir sıcaklık öngörülüyor. Yağmurlu bir hava tahmini var.

Trabzon'un Mayıs ayındaki genel iklimi, ortalama 14.1°C sıcaklık, %83 nem oranı ve 168 mm yağışla karakterizedir. Bu dönemde 13 gün yağmur yağması bekleniyor. Güneşli saat sayısı ortalama 9 saattir.

Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek günlerde hafif ve nefes alabilen kıyafetler tercih edilmelidir. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmez montlar ve şapkalar kullanmak konforu artıracaktır. Deniz suyu sıcaklığı 18°C olduğunda denize girmeyi planlayanlar uygun mayolar ve deniz ayakkabıları kullanmalıdır. Bu şekilde, suyun serinliğine karşı hazırlıklı olurlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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