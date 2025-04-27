Trabzon 27 Nisan Pazar Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının daha serin ve yağmurlu olması bekleniyor. Özellikle 29 Nisan Salı günü yağmurlu, 1 Mayıs Perşembe günü parçalı bulutlu ve 2 Mayıs Cuma günü de yağmurlu hava öngörülüyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu yakından takip etmeleri önemlidir.

Serin ve yağmurlu havalarda kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Su geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Yağışlı günlerde kaygan zeminlere dikkat etmek önemlidir. Sürüş esnasında hız sınırlarına uyulmalıdır. Dışarıda vakit geçirecekler için su geçirmeyen ayakkabılar ve şemsiyeler bulundurmak iyi bir önlemdir. Bu tedbirler, kişisel konforu artıracak ve olası sağlık sorunlarının önüne geçecektir.