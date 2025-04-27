HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Trabzon 27 Nisan Pazar Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 27 Nisan 2025 Pazar günü hava durumu, yerel hava koşullarına göre hafif sağanak yağmurlu olacak ve sıcaklık 14°C civarında seyredecek. Gündüz sıcaklıkları 12-16°C, geceleri ise 8-11°C arasında değişecek.

Trabzon 27 Nisan Pazar Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?
Devrim Karadağ

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının daha serin ve yağmurlu olması bekleniyor. Özellikle 29 Nisan Salı günü yağmurlu, 1 Mayıs Perşembe günü parçalı bulutlu ve 2 Mayıs Cuma günü de yağmurlu hava öngörülüyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu yakından takip etmeleri önemlidir.

Serin ve yağmurlu havalarda kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Su geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Yağışlı günlerde kaygan zeminlere dikkat etmek önemlidir. Sürüş esnasında hız sınırlarına uyulmalıdır. Dışarıda vakit geçirecekler için su geçirmeyen ayakkabılar ve şemsiyeler bulundurmak iyi bir önlemdir. Bu tedbirler, kişisel konforu artıracak ve olası sağlık sorunlarının önüne geçecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hesap fazla gelince... Gece kulübüne kurşun yağdırdıHesap fazla gelince... Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Dışişleri Bakanı Fidan bugün Katar'ı ziyaret edecekDışişleri Bakanı Fidan bugün Katar'ı ziyaret edecek

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kocaeli’de korkunç kaza! Olay yerindeki görüntü kahretti

Kocaeli’de korkunç kaza! Olay yerindeki görüntü kahretti

Kanada'da facia! Festival kana bulandı

Kanada'da facia! Festival kana bulandı

Meteoroloji uyardı: O bölgelere kuvvetli sağanak geliyor!

Meteoroloji uyardı: O bölgelere kuvvetli sağanak geliyor!

Kirişçi'den torpil istemişlerdi! O isim 1. sıradan işe alındı

Kirişçi'den torpil istemişlerdi! O isim 1. sıradan işe alındı

Fenomen dizinin final iddiası sonrası Kanal D harekete geçti!

Fenomen dizinin final iddiası sonrası Kanal D harekete geçti!

El Clasico sonrası Arda Güler krizi!

El Clasico sonrası Arda Güler krizi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.