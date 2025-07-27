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Trabzon 27 Temmuz 2025 Pazar hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon 27 Temmuz 2025 Pazar günü, yüksek sıcaklık ve güneşli bir hava durumu olacak. İşte detaylar...

Trabzon 27 Temmuz 2025 Pazar hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Trabzon'da 27 Temmuz 2025 Pazar günü hava durumu genellikle güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30°C civarında, gece ise 25°C civarında olacağı öngörülüyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 14 km hızla esecek. Nem oranı %64 ile %83 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler bekleniyor. 28 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 31°C'ye çıkacak. 29 Temmuz Salı günü sıcaklık 32°C'ye ulaşması öngörülüyor. 30 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklıkları 31°C, 31 Temmuz Perşembe günü ise 30°C civarında olacak. Bu tarihlerde hava genellikle güneşli ve sıcak kalacak.

31 Temmuz Perşembe günü zaman zaman yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Bu nedenle, bu tarihte dışarı çıkarken yanınızda şemsiye veya yağmurluk bulundurmanız faydalı olacaktır. Ayrıca, yüksek sıcaklıkların yol açabileceği sağlık sorunlarına karşı, özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olmaları gerekmektedir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek, bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır.

Trabzon'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları devam edecek. 31 Temmuz Perşembe günü yağışlı hava bekleniyor. Vatandaşların hava koşullarına uygun şekilde hazırlıklı olmaları ve gerekli önlemleri almaları önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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