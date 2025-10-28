HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Trabzon 28 Ekim Salı Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 28 Ekim 2025 Salı günü hava durumu sabah 20°C, gün boyunca ise 19°C civarında olacak. Genel olarak bulutlu bir hava bekleniyor. Hafif yağışların görüleceği bu günde batıdan esecek rüzgar 25 km/s hıza ulaşacak. Nem oranı %72 seviyesinde. Önümüzdeki günlerde de sıcaklıklar 18°C civarında seyredebilecek. Yağışlı ve rüzgarlı günlerde uygun giyinmek, su geçirmeyen kıyafetler ve dikkatli adımlar almak önemli.

Trabzon 28 Ekim Salı Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

28 Ekim 2025 Salı günü Trabzon'da hava durumu sabah saatlerinde 20°C civarında olacak. Gün boyunca 19°C tahmin edilmektedir. Hava genellikle bulutlu kalacak. Hafif yağışlar da beklenmektedir. Rüzgar batıdan eserek saatte 25 kilometre hız yapacak. Nem oranı ise %72 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 29 Ekim Çarşamba günü hava sıcaklığı 18°C tahmin ediliyor. Hafif yağmurlu bir gün geçirilecek. 30 Ekim Perşembe günü hava durumunun 18°C olması bekleniyor. Açık bir hava yaşanması öngörülmektedir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önem taşımaktadır. Yağışlı günlerde su geçirmeyen kıyafetler tercih edilmelidir. Yüksek nemli günlerde terlemeyi önlemek için hafif kumaşlar seçilmelidir. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler ve şapkalar kullanmak gerekmektedir. Yağışlı günlerde kaygan zeminlere karşı dikkatli olunmalı. Uygun ayakkabılar tercih edilmelidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Malatya’da elinden silahla vurulan 1 kişi yaralandıMalatya’da elinden silahla vurulan 1 kişi yaralandı
Osmaniye'de 'Yer Fıstığı Festivali' başladıOsmaniye'de 'Yer Fıstığı Festivali' başladı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul için kritik saat: Havada çarpışacaklar! "Çatışma olacak"

İstanbul için kritik saat: Havada çarpışacaklar! "Çatışma olacak"

Gözaltına alınan Türkler için sınır dışı kararı

Gözaltına alınan Türkler için sınır dışı kararı

Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı açıkladı! Meğer her şey o maçta başlamış...

Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı açıkladı! Meğer her şey o maçta başlamış...

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.