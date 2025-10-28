Trabzon 28 Ekim Salı Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

28 Ekim 2025 Salı günü Trabzon'da hava durumu sabah saatlerinde 20°C civarında olacak. Gün boyunca 19°C tahmin edilmektedir. Hava genellikle bulutlu kalacak. Hafif yağışlar da beklenmektedir. Rüzgar batıdan eserek saatte 25 kilometre hız yapacak. Nem oranı ise %72 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 29 Ekim Çarşamba günü hava sıcaklığı 18°C tahmin ediliyor. Hafif yağmurlu bir gün geçirilecek. 30 Ekim Perşembe günü hava durumunun 18°C olması bekleniyor. Açık bir hava yaşanması öngörülmektedir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önem taşımaktadır. Yağışlı günlerde su geçirmeyen kıyafetler tercih edilmelidir. Yüksek nemli günlerde terlemeyi önlemek için hafif kumaşlar seçilmelidir. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler ve şapkalar kullanmak gerekmektedir. Yağışlı günlerde kaygan zeminlere karşı dikkatli olunmalı. Uygun ayakkabılar tercih edilmelidir.