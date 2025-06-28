Trabzon 28 Haziran 2025 Cumartesi Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 28 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu oldukça ılımandır. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 23°C, gece ise 21°C civarında olacaktır. Gün boyunca sıcaklığın 24°C civarında seyretmesi bekleniyor. Nem oranı %79, rüzgar hızı ise 20 km/saat tahmin edilmektedir. Gün içinde deniz suyu sıcaklığının 24°C olması öngörülüyor.

29 Haziran Pazar günü hava sıcaklığının 23°C olması bekleniyor. 30 Haziran Pazartesi günü ise hava sıcaklığı 22°C civarında olacaktır. Bu tarihlerde hava koşullarının genellikle açık olacağı düşünülüyor.

Trabzon'un Haziran ayı boyunca ortalama sıcaklıkları 17.5°C ile 20.4°C arasında değişmektedir. Bu dönemde nem oranı %85 civarındadır. Ayrıca, yağmurlu gün sayısı 12'dir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmeyen kıyafetler tercih edilmelidir. Nem oranının yüksek olduğu günlerde terlemeyi önlemek için hafif ve nefes alabilen kumaşlar seçilmelidir. Deniz suyu sıcaklığının 24°C olması, denize girmeyi planlayanlar için uygundur. Denize girmeden önce yerel hava ve deniz koşullarını kontrol etmek önemlidir.