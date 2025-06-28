HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Trabzon 28 Haziran 2025 Cumartesi Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon 28 Haziran 2025 Cumartesi günü hava sıcaklıklarının 24°C civarında olması bekleniyor.

Trabzon 28 Haziran 2025 Cumartesi Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Trabzon'da 28 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu oldukça ılımandır. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 23°C, gece ise 21°C civarında olacaktır. Gün boyunca sıcaklığın 24°C civarında seyretmesi bekleniyor. Nem oranı %79, rüzgar hızı ise 20 km/saat tahmin edilmektedir. Gün içinde deniz suyu sıcaklığının 24°C olması öngörülüyor.

29 Haziran Pazar günü hava sıcaklığının 23°C olması bekleniyor. 30 Haziran Pazartesi günü ise hava sıcaklığı 22°C civarında olacaktır. Bu tarihlerde hava koşullarının genellikle açık olacağı düşünülüyor.

Trabzon'un Haziran ayı boyunca ortalama sıcaklıkları 17.5°C ile 20.4°C arasında değişmektedir. Bu dönemde nem oranı %85 civarındadır. Ayrıca, yağmurlu gün sayısı 12'dir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmeyen kıyafetler tercih edilmelidir. Nem oranının yüksek olduğu günlerde terlemeyi önlemek için hafif ve nefes alabilen kumaşlar seçilmelidir. Deniz suyu sıcaklığının 24°C olması, denize girmeyi planlayanlar için uygundur. Denize girmeden önce yerel hava ve deniz koşullarını kontrol etmek önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sakarya'daki yangın Bilecik'e sıçradı: 7 köy yeri boşaltıldı! Yüzlerce personel müdahale ediyorSakarya'daki yangın Bilecik'e sıçradı: 7 köy yeri boşaltıldı! Yüzlerce personel müdahale ediyor
Erzurum'da taş ocağında göçük: 3 ölüErzurum'da taş ocağında göçük: 3 ölü

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mourinho işi telefonda bitirdi! Anlaşma kesinleşti... İşte F.Bahçe'nin yeni golcüsü

Mourinho işi telefonda bitirdi! Anlaşma kesinleşti... İşte F.Bahçe'nin yeni golcüsü

Kılıçdaroğlu'nun sözleri ortalığı karıştırdı: "2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer"

Kılıçdaroğlu'nun sözleri ortalığı karıştırdı: "2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer"

Ülke cenaze skandalıyla sarsıldı! Yakılması gereken cesetlere...

Ülke cenaze skandalıyla sarsıldı! Yakılması gereken cesetlere...

Eski sevgiliden uykuda kezzap vahşeti: Kıkırdakları eridi, gözü aktı!

Eski sevgiliden uykuda kezzap vahşeti: Kıkırdakları eridi, gözü aktı!

Kemal Kılıçdaroğlu krizinde bir açıklama da Mansur Yavaş’tan geldi: ‘İş kavgaya döndü’

Kemal Kılıçdaroğlu krizinde bir açıklama da Mansur Yavaş’tan geldi: ‘İş kavgaya döndü’

MSB duyurdu! Albay Maden Libya'da şehit oldu

MSB duyurdu! Albay Maden Libya'da şehit oldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.