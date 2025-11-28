Trabzon 28 Kasım Cuma hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 28 Kasım 2025 Cuma günü, hava durumu artan bulutlarla birlikte güneşli başlayacak. Sıcaklık 18°C'ye kadar yükselecek. Gün boyunca sıcaklıklar 12°C'ye kadar düşecek. Cumartesi günü, sıcaklık 19°C'ye ulaşacak. Güneşli bir hava hakim olacak. Pazar günü, hava yavaş yavaş bulutlanacak. Yer yer güneşli olacak. Sıcaklık 20°C'ye kadar çıkacak. Pazartesi günü ise sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 16°C civarında olacak.

Kasım ayı boyunca Trabzon'da ortalama sıcaklık 10,1°C olarak kaydedildi. En yüksek sıcaklık 14,2°C, en düşük sıcaklık ise 6,7°C olarak ölçüldü. Kasım ayında toplam 168 mm yağış meydana geldi.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Vatandaşların hava tahminlerini takip etmeleri önemli. Pazartesi günü beklenen sağanak yağışlar nedeniyle dikkatli olunmalı. Su birikintilerinin oluşabileceği bölgelerde gerekli önlemler alınmalıdır. Ayrıca, ani sıcaklık değişikliklerine karşı uygun giyinmek önemlidir. Islak zeminlerde kayma riskine karşı tedbirli olmak da gerekmektedir.