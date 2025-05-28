HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Trabzon 28 Mayıs Çarşamba hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon 28 Mayıs Çarşamba hava durumu sabah saatlerinde yer yer sağanak yağışların etkili olacağı şeklinde beklenmektedir.

Trabzon 28 Mayıs Çarşamba hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Trabzon'da 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu, sabah saatlerinde yer yer sağanak yağışların etkili olacağı şeklinde beklenmektedir. Gün boyunca hava sıcaklığı 16°C ile 18°C arasında değişecek. Trabzon'un tipik iklim özellikleri göz önüne alındığında, nem oranının yüksek olacağı ve yağış miktarının fazla olması tahmin edilmektedir.

29 Mayıs Perşembe günü hava sıcaklığının 16°C ile 20°C arasında olması öngörülüyor. 30 Mayıs Cuma günü ise 15°C ile 19°C arasında bir sıcaklık aralığı bekleniyor. Bu tarihlerde yağışların devam etmesi ve nem oranının yüksek kalması muhtemeldir.

Trabzon'un Mayıs ayındaki iklimi, yüksek nem ve yağışlı gün sayısıyla karakterizedir. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Su geçirmez ayakkabılar ve su geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Yağışlı günlerde trafikte dikkatli olunmalı, araçların lastiklerinin iyi durumda olduğu kontrol edilmelidir. Sürekli değişen hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak, kişisel konfor ve güvenlik açısından faydalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çöp ev mahalleliyi isyan ettirdiÇöp ev mahalleliyi isyan ettirdi
Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandıOtomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
50 bin TL maaş verip 3 ayda bir zam yaptı! Çalışan bulamayınca kapattı

50 bin TL maaş verip 3 ayda bir zam yaptı! Çalışan bulamayınca kapattı

Dünyanın konuştuğu görüntü! Fotoğraflar Nazi kamplarına benzetildi…

Dünyanın konuştuğu görüntü! Fotoğraflar Nazi kamplarına benzetildi…

Cem Küçük canlı yayında açık açık söyledi, moderatör de şaşırdı! Sıradaki operasyon için orayı işaret etti

Cem Küçük canlı yayında açık açık söyledi, moderatör de şaşırdı! Sıradaki operasyon için orayı işaret etti

İrem Derici ve Coşkun Sabah gerildi! Olay iddia: "Yemediğiniz halt yok. Anneme..."

İrem Derici ve Coşkun Sabah gerildi! Olay iddia: "Yemediğiniz halt yok. Anneme..."

Bağcılar'da vahşet! Lamba değiştirmeye gitti, 12 yaşındaki çocuğu bir cümle yüzünden vahşice öldürdü

Bağcılar'da vahşet! Lamba değiştirmeye gitti, 12 yaşındaki çocuğu bir cümle yüzünden vahşice öldürdü

Tunceli Valisi'nin yeni görev yeri belli oldu

Tunceli Valisi'nin yeni görev yeri belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.