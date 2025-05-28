Trabzon 28 Mayıs Çarşamba hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu, sabah saatlerinde yer yer sağanak yağışların etkili olacağı şeklinde beklenmektedir. Gün boyunca hava sıcaklığı 16°C ile 18°C arasında değişecek. Trabzon'un tipik iklim özellikleri göz önüne alındığında, nem oranının yüksek olacağı ve yağış miktarının fazla olması tahmin edilmektedir.

29 Mayıs Perşembe günü hava sıcaklığının 16°C ile 20°C arasında olması öngörülüyor. 30 Mayıs Cuma günü ise 15°C ile 19°C arasında bir sıcaklık aralığı bekleniyor. Bu tarihlerde yağışların devam etmesi ve nem oranının yüksek kalması muhtemeldir.

Trabzon'un Mayıs ayındaki iklimi, yüksek nem ve yağışlı gün sayısıyla karakterizedir. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Su geçirmez ayakkabılar ve su geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Yağışlı günlerde trafikte dikkatli olunmalı, araçların lastiklerinin iyi durumda olduğu kontrol edilmelidir. Sürekli değişen hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak, kişisel konfor ve güvenlik açısından faydalıdır.