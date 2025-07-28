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Trabzon 28 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü hava durumu sıcak ve nemli olacak.

Trabzon 28 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Trabzon'da 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü hava durumu sıcak ve nemli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 31°C'ye kadar yükselecek. Gece sıcaklığının ise 26°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı yüksek olduğu için hissedilen sıcaklık artacak. Rüzgar hafif eserse, bu koşulları biraz hafifletebilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 29 Temmuz Salı günü hava sıcaklığı 31°C civarında olacak. 30 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 30°C'ye düşecek. 31 Temmuz Perşembe günü ise 29°C civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Ağustos ayının ilk günlerinde sıcaklıklar 28°C ile 29°C arasında değişecek. Nem oranının yüksek olması nedeniyle sıcaklık daha fazla hissedilecek.

Bu sıcak ve nemli havada, öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda zaman geçirmek faydalı olacaktır. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler giymek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Yüksek sıcaklıklar, sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekmektedir. Nem oranının yüksek olması, vücut ısısının düzenlenmesini zorlaştırabilir. Serin ortamlarda kalmak ve aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak önemlidir.

Trabzon'da önümüzdeki günlerde sıcak ve nemli hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Vatandaşların hava koşullarına uygun şekilde hazırlıklı olmaları ve gerekli önlemleri almaları önem taşımaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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