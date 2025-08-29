Trabzon 29 Ağustos Cuma hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 29 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu alçak bulutların hakim olduğu bir gün olarak öngörülmektedir. Gündüz sıcaklığı 27°C, gece ise 22°C civarında olacaktır. Rüzgar güneydoğu yönünden saatte 14 km hızla esecek. Nem oranı %66 seviyelerinde olacak. Bu koşullar hafif bir nemlilik ve ılıman hava sağlayacaktır.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 30 Ağustos Cumartesi günü çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 28°C ile 23°C arasında değişecek. 31 Ağustos Pazar günü sıcaklıklar artan bulutlarla birlikte 29°C ile 23°C arasında seyredecek. 1 Eylül Pazartesi gününde ise artan bulutlar ve yüksek nem oranı ile sıcaklıklar 29°C ile 24°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının ılıman ve nemli olacağı öngörülmektedir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalıdır. Dışarı çıkarken güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Bol su içerek vücudunuzun su dengesini sağlamalısınız. Nem oranının yüksek olduğu günlerde hafif ve nefes alan kıyafetler giymek rahatlık sağlar. Yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giyerek ıslanmaktan korunmalısınız.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. Bu nedenle, yukarıda belirtilen önlemleri alarak sağlığınızı korumanız önemlidir.