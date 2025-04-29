Trabzon 29 Nisan Salı hava durumu: Trabzon'da hava durumu nasıl olacak? İşte son durum...

Trabzon'da 29 Nisan 2025 Salı günü alçak bulutlar hakim olacaktır. Sıcaklıklar 13°C ile 9°C arasında değişecektir. Bu dönemde, Trabzon'un tipik iklim özellikleri göz önünde bulundurularak, hava koşullarının serin ve yağışlı olması beklenmektedir.

30 Nisan Çarşamba günü yer yer sağanak yağışların görülmesi öngörülmektedir. Sıcaklıklar yine 13°C ile 9°C arasında olacaktır. 1 Mayıs Perşembe günü ise parçalı bulutlu bir hava beklenmektedir. Sıcaklıklar 15°C ile 11°C arasında değişecektir. 2 Mayıs Cuma günü hafif yağmur öngörülmektedir ve sıcaklıklar 14°C ile 12°C arasında olacaktır. 3 Mayıs Cumartesi günü çok bulutlu bir hava tahmin edilmektedir. Bu günde sıcaklıklar 14°C ile 11°C arasında olacaktır. 4 Mayıs Pazar günü de çok bulutlu bir hava beklenmektedir. Sıcaklıklar 17°C ile 12°C arasında değişecektir. 5 Mayıs Pazartesi günü kısmen güneşli bir hava öngörülmektedir. Sıcaklıklar 17°C ile 13°C arasında olacaktır.

Trabzon'da Nisan ayı boyunca ortalama yüksek sıcaklıklar 14°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı da yüksektir. Bu nedenle, serin ve yağışlı hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir.

Hava koşullarına uygun giyinmek faydalı olacaktır. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmez ayakkabılar ve giysiler tercih edilmelidir. Ayrıca, dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurmak ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Serin havalarda vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek önemlidir. Rüzgardan korunmak da gereklidir. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak, Trabzon'daki serin ve yağışlı günleri daha rahat geçirebilirsiniz.