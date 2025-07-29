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Trabzon 29 Temmuz Salı Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 29 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu, sıcaklıkların 32°C civarında olacağı ve nem oranının yüksek olacağı yönündedir.

Trabzon 29 Temmuz Salı Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?
Devrim Karadağ

Trabzon'da 29 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu, sıcaklıkların 32°C civarında olacağı ve nem oranının yüksek olacağı yönündedir. Bu durum, hava sıcaklığının daha yüksek hissedilmesine neden olabilir. 30 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığının 30°C, 31 Temmuz Perşembe günü ise 28°C civarında olması beklenmektedir. Ayrıca, 31 Temmuz Perşembe günü hafif yağmur ihtimali olduğu belirtilmektedir.

Yüksek sıcaklıklar ve artan nem oranı, vatandaşların güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda olmamaları gerektiğini ortaya koymaktadır. Dışarı çıkılması gerektiğinde, koruyucu giysiler ve güneş kremi kullanımı cilt sağlığını koruma açısından faydalıdır. Bol su tüketimi ve hafif, terletmeyen kıyafetler, vücut ısısının dengede tutulmasına yardımcı olabilir.

Özellikle 31 Temmuz Perşembe günü hafif yağmur beklendiğinden, dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye bulundurmak iyi bir fikir olacaktır. Böylece ani yağışlardan korunarak günlük aktivitelerinize devam edebilirsiniz.

Hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamak önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanızı sağlayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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