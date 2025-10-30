HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Trabzon 30 Ekim Perşembe hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 30 Ekim 2025 Perşembe günü sağanak yağış ile başlayacak hava durumu, öğleden sonra bulut geçişleri ile daha sakin hale gelecek. Sıcaklık 17°C civarında olacak. 31 Ekim'de güneşli bir hava bekleniyor. 1 Kasım'da parçalı bulutlu, 2 Kasım'da ise zaman zaman bulutlu ve güneşli bir gün söz konusu. Karadeniz ikliminin etkisiyle hava koşulları hızla değişiyor. Yanınızda şemsiye bulundurmayı unutmayın. İşte detaylar...

Trabzon 30 Ekim Perşembe hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 30 Ekim 2025 Perşembe günü sabah saatlerinde sağanak yağış bekleniyor. Öğleden sonra bulut geçişleri olacak. Hava daha sakin hale gelecek. Sıcaklıkların 17°C civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Cuma günü, 31 Ekim 2025, Trabzon'da açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların 17°C ile 18°C arasında değişmesi öngörülüyor.

Cumartesi günü, 1 Kasım 2025, hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 18°C ile 19°C arasında seyredecek.

Pazar günü, 2 Kasım 2025, hava zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli olacak. Sıcaklıkların 17°C ile 18°C arasında olması bekleniyor.

Trabzon'un Karadeniz iklimi nedeniyle hava koşulları hızla değişebilir. Özellikle sonbahar aylarında bu değişiklikler daha belirgin hale gelir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre yapmalısınız. Sabah saatlerinde yağış olabileceği için yanınızda şemsiye veya yağmurluk bulundurmanız faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde dikkatli olunması gerekmektedir. Rüzgar etkisiyle devrilebilecek nesnelerden uzak durmalısınız. Sonuç olarak, gün içindeki değişken sıcaklıklar nedeniyle kat kat giyinmek önemlidir. Bu, vücut ısınızı koruyacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'yi kahreden olayda minik Doğa, ölümüne neden olanlarla aynı karedeTürkiye'yi kahreden olayda minik Doğa, ölümüne neden olanlarla aynı karede
Ali Erbaş'a hakaretten yargılanıyordu! Karar çıktıAli Erbaş'a hakaretten yargılanıyordu! Karar çıktı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

MYNET ÖZEL | Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim resepsiyonu! CHP, İYİ Parti ve DEM yer almadı: Babacan, Davutoğlu ve Erbakan katıldı

MYNET ÖZEL | Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim resepsiyonu! CHP, İYİ Parti ve DEM yer almadı: Babacan, Davutoğlu ve Erbakan katıldı

Arda Turan'a Ukrayna Kupası'nda büyük şok!

Arda Turan'a Ukrayna Kupası'nda büyük şok!

Ağlayarak kötü haberi verdi! Dua istedi

Ağlayarak kötü haberi verdi! Dua istedi

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.