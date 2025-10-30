Trabzon 30 Ekim Perşembe hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 30 Ekim 2025 Perşembe günü sabah saatlerinde sağanak yağış bekleniyor. Öğleden sonra bulut geçişleri olacak. Hava daha sakin hale gelecek. Sıcaklıkların 17°C civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Cuma günü, 31 Ekim 2025, Trabzon'da açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların 17°C ile 18°C arasında değişmesi öngörülüyor.

Cumartesi günü, 1 Kasım 2025, hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 18°C ile 19°C arasında seyredecek.

Pazar günü, 2 Kasım 2025, hava zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli olacak. Sıcaklıkların 17°C ile 18°C arasında olması bekleniyor.

Trabzon'un Karadeniz iklimi nedeniyle hava koşulları hızla değişebilir. Özellikle sonbahar aylarında bu değişiklikler daha belirgin hale gelir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre yapmalısınız. Sabah saatlerinde yağış olabileceği için yanınızda şemsiye veya yağmurluk bulundurmanız faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde dikkatli olunması gerekmektedir. Rüzgar etkisiyle devrilebilecek nesnelerden uzak durmalısınız. Sonuç olarak, gün içindeki değişken sıcaklıklar nedeniyle kat kat giyinmek önemlidir. Bu, vücut ısınızı koruyacaktır.