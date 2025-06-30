Trabzon 30 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 30 Haziran Pazartesi günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı yaklaşık 23°C, gece ise 19°C olacak. Nem oranı yüksek olduğu için hava bunaltıcı olabilir. Rüzgar güneybatı yönünden saatte yaklaşık 20 km hızla esecek.

1 Temmuz Salı günü kısmen güneşli bir hava tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklığı 25°C, gece ise 20°C civarında olacak. 2 Temmuz Çarşamba günü yer yer sağanak yağışlar görülecek. Gündüz sıcaklığı 24°C, gece ise 19°C olacak. 3 Temmuz Perşembe günü de benzer şekilde sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 24°C, gece ise 18°C olacak. 4 Temmuz Cuma günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklığı 24°C, gece ise 18°C olarak öngörülüyor. 5 Temmuz Cumartesi günü bol güneş ışığı bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 25°C, gece ise 19°C olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişkenlik nedeniyle yağışlı günlerde su geçirmeyen kıyafetler tercih edilmelidir. Nem oranı yüksek olduğunda, terlemeyi önlemek için hafif ve nefes alabilen kumaşlar seçilmelidir. Denize girmeyi planlayanlar için deniz suyu sıcaklığı 24°C uygundur. Denize girmeden önce yerel hava ve deniz koşullarını kontrol etmek önemlidir. Hava koşullarının aniden değişebileceğini göz önünde bulundurarak, hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek faydalı olacaktır.