Trabzon 30 Kasım Pazar Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 30 Kasım 2025 tarihinde hava genellikle kapalı ve bulutlu geçecek. Aralıklı sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık gündüz 14-16°C, gece ise 9-12°C civarında olacak. Nem oranı yüksek, rüzgar kuzey yönlerden orta kuvvette esecek. 1 Aralık Pazartesi günü sağanak yağışlar devam edecek. Dışarı çıkarken şemsiye almayı unutmayın. Kıyı bölgelerinde dalga yüksekliği artabilir. Sağlığınızı korumak için kat kat giyinmek önemli.

Trabzon'da 30 Kasım 2025 Pazar günü hava genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Gün boyunca aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık gündüz 14-16°C, gece ise 9-12°C civarında seyredecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar kuzey yönlerden orta kuvvette esecek. Özellikle doğu kıyılarında dalga yüksekliği zaman zaman artabilir.

1 Aralık Pazartesi günü Trabzon'da sağanak yağışlar devam edecek. Sıcaklık gündüz 16°C, gece ise 10°C civarında olacak. 2 Aralık Salı günü hava bulutlu geçecek. Sıcaklık gündüz 15°C, gece 9°C seviyelerinde kalacak. 3 Aralık Çarşamba günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklık yine gündüz 15°C, gece 9°C civarında seyredecek.

Bu dönemlerde yağışlı ve serin hava koşulları görülecek. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya su geçirmez mont almanız faydalı olacaktır. Sıcaklıkların düşmesi nedeniyle kat kat giyinmek önemlidir. Rüzgarlı günlerde dikkatli olmalısınız. Özellikle kıyı bölgelerinde dalga yüksekliği artabilir. Nem oranının yüksek olması nedeniyle solunum yolu rahatsızlıkları olanların tedavi planlarına uyması önerilir. Gerekirse bir uzmana danışmaları da fayda sağlar.

