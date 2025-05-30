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Trabzon 30 Mayıs 2025 Cuma Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 30 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu genellikle yağışlı olacak.

Trabzon 30 Mayıs 2025 Cuma Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Trabzon'da 30 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu, yüksek nem oranı ve yağış beklentisiyle birlikte olacak. Sıcaklık 19°C ile 15°C arasında değişecek. Orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağış bekleniyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için hazırlıklı olmayı gerektiriyor.

31 Mayıs Cumartesi günü hava daha sakin geçecek. Az bulutlu ve güneşli bir gün bekleniyor. Gündüz sıcaklık 19°C, gece ise 13°C civarında olacak. Bu, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

1 Haziran Pazar günü hava yeniden değişecek. Yer yer sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık yine gündüz 19°C, gece 13°C civarında olacak. Açık hava planları yaparken hava durumunu yakından takip etmek önemli.

Önümüzdeki günlerde, özellikle yağışlı günlerde, su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Ayrıca, yağışlı günlerde trafikte dikkatli olmak ve araçların bakımını düzenli olarak yapmak, güvenli sürüş için önemlidir. Sıcaklıklar 19°C civarında olacak. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak her zaman faydalıdır.

Trabzon'da önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken güncel hava tahminlerini kontrol etmek ve gerekli önlemleri almak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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