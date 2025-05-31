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Trabzon 31 Mayıs 2025 Cumartesi Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle az bulutlu olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Trabzon 31 Mayıs 2025 Cumartesi Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Trabzon'da 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu az bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 20°C, gece sıcaklığı ise 16°C civarında seyredecek. Bu durum, bölge için tipik bir yaz başlangıcı havasıdır.

1 Haziran Pazar günü zaman zaman yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz 20°C, gece 16°C civarında olacak. 2 Haziran Pazartesi günü bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar gündüz 19°C, gece 16°C seviyelerinde kalacak. 3 Haziran Salı günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 20°C, gece sıcaklığı ise 16°C olacak.

Trabzon'un iklimi yıl boyunca yüksek nem oranları ve bol yağışlarla karakterizedir. Mayıs ayında ortalama nem %83, yağış miktarı 168 mm civarındadır. Haziran ayında nem oranı %85, yağış miktarı ise 148 mm olarak öngörülmektedir.

Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemlidir. Yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar kullanmak, ıslanmaktan korunmak açısından faydalıdır. Yüksek nem oranları nedeniyle terleme artacağından bol su içmek ve hafif, nefes alabilir kıyafetler tercih etmek vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Günlük hava durumunu takip etmek ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.

Trabzon'da 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü güzel bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde yağışlı ve nemli koşulların devam edeceğini unutmamak önemlidir. Bu nedenle, planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmak gereklidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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