Trabzon 31 Ağustos Pazar Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 31 Ağustos 2025 Pazar günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 28°C, gece ise 24°C civarında seyredecek. Nem oranı %77 seviyelerinde kalacak. Rüzgar güney yönünden saatte 23 km hızla esecek. Deniz suyu sıcaklığı ise 25°C olarak ölçülüyor.

Ufuk Dağ

1 Eylül Pazartesi günü sıcaklıklar 28°C ile 24°C arasında olacak. Hava genellikle açık ve güneşli kalacak. 2 Eylül Salı günü zaman zaman gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 27°C ile 22°C arasında değişecek. 3 Eylül Çarşamba günü de bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Sıcaklıklar 26°C ile 22°C arasında olacak.

Sıcak ve nemli hava koşullarında, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalıdır. Dışarı çıkarken güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Bol su içerek vücudun su dengesini sağlamalısınız. Nem oranının yüksek olduğu günlerde hafif ve nefes alan kıyafetler giymek rahatlık sağlar. Yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar kullanılarak ıslanmaktan korunulmalıdır.

Yağmurlu günlerde trafik koşullarının değişebileceği unutulmamalıdır. Sürücülerin dikkatli olmaları ve hız limitlerine uymaları önemlidir. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu takip etmeleri gerekir. Gerekirse planlarını esnek tutmaları önerilir.

