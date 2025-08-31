Trabzon 31 Ağustos Pazar Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

1 Eylül Pazartesi günü sıcaklıklar 28°C ile 24°C arasında olacak. Hava genellikle açık ve güneşli kalacak. 2 Eylül Salı günü zaman zaman gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 27°C ile 22°C arasında değişecek. 3 Eylül Çarşamba günü de bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Sıcaklıklar 26°C ile 22°C arasında olacak.

Sıcak ve nemli hava koşullarında, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalıdır. Dışarı çıkarken güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Bol su içerek vücudun su dengesini sağlamalısınız. Nem oranının yüksek olduğu günlerde hafif ve nefes alan kıyafetler giymek rahatlık sağlar. Yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar kullanılarak ıslanmaktan korunulmalıdır.

Yağmurlu günlerde trafik koşullarının değişebileceği unutulmamalıdır. Sürücülerin dikkatli olmaları ve hız limitlerine uymaları önemlidir. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu takip etmeleri gerekir. Gerekirse planlarını esnek tutmaları önerilir.