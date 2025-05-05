HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Trabzon 5 Mayıs Pazartesi hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon 5 Mayıs Pazartesi hava durumu raporu açıklandı. Trabzon'da hava durumu kısmen güneşli ve bulutlu olacak.

Trabzon 5 Mayıs Pazartesi hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Trabzon'da 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu kısmen güneşli ve bulutlu olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 16°C, gece ise 12°C civarında seyredecek. Bu gün için yağış beklenmemektedir.

6 Mayıs Salı günü bol güneş ışığı bekleniyor. Gündüz en yüksek sıcaklık 18°C, gece ise 14°C olacak. 7 Mayıs Çarşamba günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 21°C, gece ise 17°C civarında olacak. 8 Mayıs Perşembe günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz en yüksek sıcaklık 21°C, gece ise 15°C olacak. 9 Mayıs Cuma günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 22°C, gece ise 17°C civarında olacak.

Trabzon'un Mayıs ayı genellikle 12 güneşli gün, 8 uzun süre yağışlı gün ve 5 yağışsız, bulutlu gün ile karakterizedir. Ortalama nem oranı %85'tir. Yıllık ortalama yağış miktarı %5'tir. Rüzgar hızı ortalama 12 km/saat olup, deniz suyu sıcaklığı 16°C civarındadır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişkenlik olabilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeleri faydalıdır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Uygun kıyafetleri yanınızda bulundurmak, olası rahatsızlıkların önüne geçebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Benzersiz manzarayı gören kartpostal sanıyorBenzersiz manzarayı gören kartpostal sanıyor
Sıcaklık rekoru gelebilir: İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Bursa... Sıcaklık rekoru gelebilir: İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Bursa...

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tüm sürücülerin bilmesi gereken yeni düzenleme! Kazaya karışmasalar da hapis cezası alacaklar

Tüm sürücülerin bilmesi gereken yeni düzenleme! Kazaya karışmasalar da hapis cezası alacaklar

Rıdvan Dilmen canlı yayında çok sinirlendi! Yönetime beklenmedik G.Saray örneği

Rıdvan Dilmen canlı yayında çok sinirlendi! Yönetime beklenmedik G.Saray örneği

Özel'i adım adım takip etmiş! Saldırganın yeni görüntüleri...

Özel'i adım adım takip etmiş! Saldırganın yeni görüntüleri...

Zafer Partisi İl Gençlik Kolları'nın paylaşımı tepki toplamıştı! Görevden alındı

Zafer Partisi İl Gençlik Kolları'nın paylaşımı tepki toplamıştı! Görevden alındı

Trump'tan Sheinbaum'a tepki: Hoş bir kadın ama korkuyor!

Trump'tan Sheinbaum'a tepki: Hoş bir kadın ama korkuyor!

CHP standında şarkıya eşlik eden 15 yaşındaki çocuk darbedildi

CHP standında şarkıya eşlik eden 15 yaşındaki çocuk darbedildi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.