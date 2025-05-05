Trabzon 5 Mayıs Pazartesi hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu kısmen güneşli ve bulutlu olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 16°C, gece ise 12°C civarında seyredecek. Bu gün için yağış beklenmemektedir.

6 Mayıs Salı günü bol güneş ışığı bekleniyor. Gündüz en yüksek sıcaklık 18°C, gece ise 14°C olacak. 7 Mayıs Çarşamba günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 21°C, gece ise 17°C civarında olacak. 8 Mayıs Perşembe günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz en yüksek sıcaklık 21°C, gece ise 15°C olacak. 9 Mayıs Cuma günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 22°C, gece ise 17°C civarında olacak.

Trabzon'un Mayıs ayı genellikle 12 güneşli gün, 8 uzun süre yağışlı gün ve 5 yağışsız, bulutlu gün ile karakterizedir. Ortalama nem oranı %85'tir. Yıllık ortalama yağış miktarı %5'tir. Rüzgar hızı ortalama 12 km/saat olup, deniz suyu sıcaklığı 16°C civarındadır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişkenlik olabilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeleri faydalıdır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Uygun kıyafetleri yanınızda bulundurmak, olası rahatsızlıkların önüne geçebilir.