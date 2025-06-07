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Trabzon 7 Haziran Cumartesi hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon 7 Haziran Cumartesi hava durumu bol güneş ışığı ile birlikte 23°C bekleniyor.

Trabzon 7 Haziran Cumartesi hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Trabzon'da 7 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu, bol güneş ışığı ile birlikte 23°C bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 8 Haziran Pazar günü sıcaklık 23°C olacak. 9 Haziran Pazartesi günü 24°C tahmin ediliyor. 10 Haziran Salı günü de 24°C'lik bir sıcaklık bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle güneşli ve ılımandır. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar biraz daha düşük olabilir. Bu yüzden yanınızda hafif bir ceket bulundurmak faydalıdır. Gün içinde güneş ışınlarının etkisi ile cilt koruması yapmayı da ihmal etmemelisiniz. Bu, güneşin zararlı etkilerinden korunmanıza yardımcı olur.

Trabzon'un Haziran ayında ortalama nem oranı %85 civarındadır. Bu nedenle, yüksek nemin olduğu saatlerde aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmanız önemlidir. Ayrıca bol su tüketmek, sağlığınızı korumanıza destek olur.

Haziran ayında Trabzon'da ortalama 148 mm yağış beklenmektedir. Bu durum, ayın ilerleyen günlerinde ani yağışların olabileceğini gösteriyor. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Gerekli durumlarda yanınızda şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalıdır. Bu sayede olası sürprizlere karşı hazırlıklı olursunuz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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