Trabzon'da acı haber sabah geldi! Sahilde gezerken dalgalara kapılmıştı: Sultan Hamit'in cansız bedeni bulundu

Trabzon'un Of ilçesinde sahil kenarında gezinirken dalgalara kapılıp, sürüklendiği denizde kaybolan Sultan Hamit Hacımustafaoğlu'ndan kahreden haber geldi. 14 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Trabzon'da acı haber sabah geldi! Sahilde gezerken dalgalara kapılmıştı: Sultan Hamit'in cansız bedeni bulundu

Trabzon dün akşam saatlerinde Of'un Kalealtı Sahili'nde meydana gelen acı olayı konuşuyor. Sultan Hamit Hacımustafaoğlu, deniz kenarında gezinirken dalgalara kapılıp denize sürüklendi.

GÖZDEN KAYBOLDU

Hacımustafaoğlu kısa sürede suda kaybolurken, durumu fark edenler polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve deniz polisi sevk edildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Dalgıçlar, Hacımustafaoğlu'nu bulunması için çalışma başlattı. Havanın kararmasıyla ara verilen arama çalışmalarına sabahın erken saatlerinde yeniden başlandı.

ACI HABER SABAH GELDİ

Dalgıç ekipleri, saat 10.00 sıralarında Hacımustafaoğlu'nun kaybolduğu bölgeye yakın noktada cansız bedenine ulaştı. Sahil Güvenlik botuna alınan cansız beden, otopsi işlemleri için Of Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (DHA)

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

