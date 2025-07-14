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Trabzon'da alkış toplayan hareket! 3 yıl önce kaybolan dronu bulup sahibine ulaştırdı

Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşanan olay, hem yürekleri ısıttı hem de vatandaşlık bilinciyle örnek oldu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen turistlerin ziyaret ettiği Aytaş Asmasu Şelalesi'nde 3 yıl önce kaybolan bir dron, bölge sakini Gökhan Özbay'ın duyarlılığı sayesinde sahibine teslim edildi.

Trabzon'da alkış toplayan hareket! 3 yıl önce kaybolan dronu bulup sahibine ulaştırdı

Olay, 3 yıl önce şelaleyi ziyaret eden Mürsel Aydın isimli bir turistin bölgede dron uçurmasıyla başladı. Şelalenin sarp kayalık yamacında kontrolünü kaybeden dron, ağaçlık alana çarparak düştü.

BİNLERCE LİRALIK DRON KAYBOLDU!

Tehlikeli arazide düşen cihazı alamayan Aydın, canını tehlikeye atmamak adına bölgeden ayrılmak zorunda kaldı. Binlerce lira değerindeki cihazını geride bırakmanın üzüntüsüyle memleketine döndü.

Trabzon da alkış toplayan hareket! 3 yıl önce kaybolan dronu bulup sahibine ulaştırdı 1

HER ŞEY BİR SOSYAL MEDYA YORUMUYLA BAŞLADI!

Aradan geçen 3 yılın ardından, Aydın sosyal medyada şelale hakkında yapılan bir videoya yorum yaptı. Yorumu gören Araklılı doğasever Gökhan Özbay, yaşanan bu kayba kayıtsız kalamadı. Aydın'a ulaşıp detayları öğrenen Özbay, hafta sonu şelalenin bulunduğu 1850 rakımlı zorlu araziye tek başına bir arama operasyonu düzenledi.

2 SAATLİK ARAMA SONUCU BULUNDU!

Şehir merkezinden yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki dağlık alana ulaşan Özbay, 2-3 saat süren titiz bir arama çalışmasının ardından dronu, şelalenin yukarı mevkiinde bulunan kartal yuvasına yakın sarp bir noktada buldu. Cihazın sağlam durumda olduğunu belirten Özbay, sadece bir pervanesinde kırık olduğunu ve bunun da tamir edilebileceğini ifade etti.

Trabzon da alkış toplayan hareket! 3 yıl önce kaybolan dronu bulup sahibine ulaştırdı 2

"MUTLULUĞUMU TARİF EDEMEM"

Olay sırasında cep telefonuyla çektiği görüntülerde oldukça zor anlar yaşadığı görülen Özbay, dronu bulduktan sonra yaptığı açıklamada, "Mutluluğumu tarif edemem. Bulunduğum yerde olmak akıl karı değil. Kimseye tavsiye etmiyorum. Tam 3 yıl sonra abimizin dronunu buldum. Makine kaliteli, pek bir şeyi yok gibi görünüyor. Çok zor bir tırmanış gerçekleştirdim. 3 yıl sonra bile olsa bir misafiri sevindirmek benim için vicdanen büyük mutluluk" dedi.

Trabzon da alkış toplayan hareket! 3 yıl önce kaybolan dronu bulup sahibine ulaştırdı 3

Trabzonlu Gökhan Özbay'ın bu fedakar ve duyarlı davranışı, sosyal medyada da büyük takdir topladı. Vatandaşların yorumlarında "Gerçek Trabzon misafirperverliği", "helal olsun" ve "insanlık ölmemiş" ifadeleri yer aldı.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon kayıp dron
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