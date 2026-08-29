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Trabzon'da aşırı yağış dereyi taşırdı, yol ulaşıma kapandı

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de etkili olan aşırı yağışın ardından meydana gelen ilk taşkında tıkanan menfez, ulaşımın kapanmasına neden oldu.

Trabzon'da aşırı yağış dereyi taşırdı, yol ulaşıma kapandı

Karester Yaylası bölgesindeki Koşon Deresi, akşam saatlerinde etkisini artıran aşırı yağış nedeniyle taştı. Yağışların ardından derenin debisinin yükselmesiyle bölgede taşkın meydana gelirken, yol trafiğe kapandı.

Trabzon da aşırı yağış dereyi taşırdı, yol ulaşıma kapandı 1

UZUNGÖL'DE YAĞIŞ: YOLLAR KAPANDI

Bölgede yaşayan vatandaşlar yaşanan olay nedeniyle panik yaşarken, herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi. Bölgede yağışların etkisini sürdürmesi nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Trabzon da aşırı yağış dereyi taşırdı, yol ulaşıma kapandı 2

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de etkili olan aşırı yağışın ardından meydana gelen ilk taşkında tıkanan menfez, ulaşımın kapanmasına neden oldu. Vatandaşlar ve turistler yaklaşık 1 saat mahsur kalırken, iş makinelerinin müdahalesiyle yol yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Uzungöl Trabzon
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