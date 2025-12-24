HABER

Trabzon'da Çağlayan Kentsel Dönüşüm Projesi'nde inşaatlar yükseliyor

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Çağlayan mahallesinde devam eden Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 1. etap 1. kısım inşaatlarının yapımı sürüyor.

Trabzon'da Çağlayan Kentsel Dönüşüm Projesi'nde inşaatlar yükseliyor

Çağlayan’da ekonomik ömrünü tamamlamış, afet riski altındaki yapı stokunu dönüştürerek mahalleye modern ve estetik bir görünüm kazandırmayı ve yeni yaşam alanları üretmeyi amaçlayan Çağlayan Kentsel Dönüşüm Projesi hak sahiplerinin talepleri de dikkate alınarak, şehircilik ve kentsel dönüşüm uygulamaları açısından örnek olacak şekilde tasarlandı. Hem deprem güvenliği hem de çevre dostu yapılarıyla, yepyeni ve modern bir yaşam alanı sunacak şekilde hazırlanan proje, kendi enerjisini üreten güneş enerjisi panelleri, yerden ısıtma sistemleri, peyzaj alanları ve kapalı otopark gibi yaşamı kolaylaştıran modern ve çevreci bir yaklaşımla yapılıyor.

Projede gelinen noktayla ilgili bilgi veren Çağlayan Kentsel Dönüşüm Projesi Koordinatörü Can İhsan Bozbaş, "100 bin metrekare alan üzerinde yapılan projemizde; 418 daire ve 44 dükkân yer alıyor. Projemizin 186 konut ve 22 dükkândan oluşan 1. etap 1. kısmının yapımı için 30 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirdiğimiz ihalenin ardından temel atma töreni yaptık. Kısa sürede inşaat çalışmalarının başlatıldığı projemizde şu anda kalıp demir ve beton imalatları gerçekleştiriliyor. Çalışmaların, planlanan iş takviminin önünde gitmesinin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Projenin 1. etap 2. kısım inşaatları için de hak sahiplerinin oturacağı dairelerin kura çekimleri tamamlandığını belirten Bozbaş, "Sözleşmelerin imzalanmasıyla hak sahiplerimizin tahliye süreci başlatıldı. Tahliye sürecinin tamamlanmasının ardından yıkım işlemlerini gerçekleştirileceğiz. İhale süreçlerinin tamamlanmasıyla da, 1. etap 2. kısım inşaatlarının yapımına başlayacağız" diye konuştu.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Trabzon
