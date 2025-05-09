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Trabzon'da denize giren 14 ve 16 yaşındaki 2 arkadaş, boğuldu

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde serinlemek için denize giren Çınar Karbuz (14) ile arkadaşı Tolgahan Bıçak (16), boğuldu.

Trabzon'da denize giren 14 ve 16 yaşındaki 2 arkadaş, boğuldu

Olay, saat 16.30 sıralarında Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesi sahilinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren Çınar Karbuz ve arkadaşı Tolgahan Bıçak, akıntıya kapılarak bir süre sonra gözden kayboldu.

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DOKTORLARIN MÜDAHALESİNE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, polis ve sağlık ekipleri geldi. Sahil Güvenlik ekipleri denizde, polis ekipleri de karada arama çalışması başlattı. Dalgıçlar tarafından denizden çıkarılan Karbuz ve Bıçak, sağlık ekiplerince Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 2 arkadaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon deniz boğulma
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