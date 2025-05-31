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Trabzon'da dereye düşen çocuk 6 gündür aranıyordu! Cansız bedeni bulundu

Su içmek isterken Trabzon'un Çaykara ilçesinin turizm merkezi Uzungöl'de bulunan Haldizen Deresi'ne düşen 9 yaşındaki Faisal Ramzi Alshaikh'u 6 gündür aranıyordu. 6 gündür süren arama kurtarma çalışmaları sonucu Suudi Arabistan uyruklu küçük çocuğun cansız benine ulaşıldı.

Trabzon'da dereye düşen çocuk 6 gündür aranıyordu! Cansız bedeni bulundu

Trabzon'un Çaykara ilçesinin turizm merkezi Uzungöl'de bulunan Haldizen Deresi'ne 26 Mayıs günü su içmek isterken düşen Suudi Arabistan uyruklu 9 yaşındaki Faisal Ramzi Alshaikh'unun cansız bedeni 6. gününde bulundu.

DENGESİNİ KAYBETTİ

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Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl bölgesine ailesi ile gezmeye giden Suudi Arabistan uyruklu Faisal Ramzi Alshaikh (9), 6 gün önce Haldizen Deresi'nin kenarından su içmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek suya düştü.

BABASI SUYA ATLATI

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Olayı fark eden baba Abdülgani Ramzi Alshaikh, paniğe kapılarak çocuğunu kurtarmak için suya atladı. Ancak derenin debisinin yüksek ve akıntının güçlü olması nedeniyle zor anlar yaşayan baba güçlükle kıyıya çıkmayı başardı.

ACI HABER 6. GÜNDE GELDİ

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İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 sağlık ekipleri, AFAD, AKUT, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Dalgıç Timi ekipleri sevk edildi.

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6 gün önce başlayan arama çalışmaları sonucunda Alshaikh'nin cansız bedenine dereye düştüğü yerin 1,5 kilometre aşağısında suyun içerisinde ulaşıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Uzungöl Trabzon Suudi Arabistan arabistan dere
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