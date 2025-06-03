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Çareyi yatakta buldu! Trabzon'da göle dönen sokakta ilginç görüntü: Arabaya biner gibi bindi... Araçlar mahsur kaldı, evleri su bastı

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Hazar Gönüllü

Trabzon yazın ilk günlerinde sağanak felaketi yaşadı. Sokakları göle çeviren sağanak yağışla birlikte birçok ev ve iş yerini su bastı, trafik kilitlendi. Göle dönen sokaklarda araçlar kadar vatandaşlar da ilerlemekte zorlandı. Bir vatandaşın sokak ortasında suyun içinde yatak üzerinde ilerlediği anlar hayrete düşürdü.

Trabzon'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Karadeniz Sahil Yolu’nda araçları su içinde kalan sürücüler zor anlar yaşadı.

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EVLERİ SU BASTI, SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

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Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

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YOLDA KUYRUKLAR OLUŞTU

Karadeniz Sahil Yolu'nda kalan araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.

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Pelitli, Havalimanı, Değirmendere ve Çömlekçi mevkisinde su birikintileri nedeniyle sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı.

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ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Şiddetli yağış dolayısıyla bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

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Sahil yolunda araçları su içinde kalan sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

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Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ), Karayolları ve itfaiye ekipleri de su baskınlarına müdahale ederek, tıkanan mazgalları açtı ve yollarda biriken suyu tahliye etmeye çalıştı.

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Trafik polis ekipleri de göle dönen yollarda güvenlik önlemi aldı.

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SUDA YATAKLA İLERLEDİ

Sokakların göle dönmesi nedeniyle vatandaşlar da çareyi farklı şekillerde buldu. Bir vatandaşın su içindeki yolun ortasında yatağı taşıt gibi kullandığı ilginç anlar kameraya yansıdı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon sağanak
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