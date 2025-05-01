Trabzon'da hava durumu: 1 Mayıs Perşembe! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak? İşte son durum…

Trabzon'da 1 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu, sabah saatlerinde kısa süreli sağanak yağışlarla başlayacak. Öğleden sonra yağışların azalması bekleniyor. Sıcaklıklar en yüksek 15°C, en düşük 12°C olacak. Rüzgar kuzeydoğudan orta şiddette esecek.

2 Mayıs Cuma günü hafif yağmur bekleniyor. 3 Mayıs Cumartesi zaman zaman yağmur ve çisenti görülmesi öngörülüyor. 4 Mayıs Pazar günü çok bulutlu bir hava hakim olacak. 5 Mayıs Pazartesi kısmen güneşli, 6 Mayıs Salı bulutlu, 7 Mayıs Çarşamba ise güneşli bir hava öngörülüyor.

Trabzon'da Mayıs ayı genelinde ortalama yüksek sıcaklıklar 16°C ile 21°C arasında, düşük sıcaklıklar ise 8°C ile 16°C arasında değişiyor. Mayıs ayında yağışlı günlerin sayısı ayın başında %26, ay sonunda ise %23'e düşüyor. Aylık toplam yağış miktarı yaklaşık 40 mm civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Rüzgarlı günlerde rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen giysiler ve şapkalar kullanmak faydalı olacaktır. Hava koşullarına uygun giyinmek ve ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak, sağlığı korumaya yardımcı olacaktır.