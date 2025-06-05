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Trabzon’da heyelan: 5 ev tehlike altında

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde aşırı yağışlar sonrası toprak kayması meydana geldi. Yaşanan heyelan sonrası 5 evi tehlikeye soktu. 3 katlı bir binanın sakinleri tahliye edildi.

Trabzon’da heyelan: 5 ev tehlike altında

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde şiddetli yağışların ardından meydana gelen heyelan 5 evi tehdit ediyor. Trabzon’un Ortahisar ilçesine bağlı Ağıllı Mahallesi'nde önceki gün meydana gelen şiddetli yağışların ardından heyelan meydana geldi.

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TEHLİKELİ DURUMDAKİ EV İÇİN TAHLİYE KARARI

Mahallede bulunan bir evin çevresini saran çamur, 4 evi de tehlike altına aldı. Yamaçtan kayan toprak ile risk altına giren 3 katlı evde yaşayanlar tahliye edilirken, heyelanın ardından ekipler 5 evi etkileyen ve ulaşımı sağlayan yolda çalışma başlattı.
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YOL AÇMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Mahallede bulunan 4 katlı bir bina ise kaya parçaları nedeniyle zarar görürken, ekipler tarafından yol açma ve hafriyat kaldırma çalışmaları sürüyor.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sel Trabzon heyelan
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