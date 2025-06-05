Trabzon’da heyelan: 5 ev tehlike altında

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde şiddetli yağışların ardından meydana gelen heyelan 5 evi tehdit ediyor. Trabzon’un Ortahisar ilçesine bağlı Ağıllı Mahallesi'nde önceki gün meydana gelen şiddetli yağışların ardından heyelan meydana geldi.



TEHLİKELİ DURUMDAKİ EV İÇİN TAHLİYE KARARI

Mahallede bulunan bir evin çevresini saran çamur, 4 evi de tehlike altına aldı. Yamaçtan kayan toprak ile risk altına giren 3 katlı evde yaşayanlar tahliye edilirken, heyelanın ardından ekipler 5 evi etkileyen ve ulaşımı sağlayan yolda çalışma başlattı.



YOL AÇMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Mahallede bulunan 4 katlı bir bina ise kaya parçaları nedeniyle zarar görürken, ekipler tarafından yol açma ve hafriyat kaldırma çalışmaları sürüyor.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır