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Trabzon’da kadın cinayeti! Evine balkondan girdi, kalbinden vurdu!

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde kadın cinayeti işlendi. 28 yaşındaki genç kadın boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından katledildi. Katilin kaçarken kendisine müdahale etmeye çalışan bir bekçiyi de ayağından vurduğu belirlendi.

Trabzon’da kadın cinayeti! Evine balkondan girdi, kalbinden vurdu!

Korkunç olay bu gece Beşikdüzü ilçesinin Adacık mahallesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, 28 yaşındaki Sinem Somuncu adlı bir kadın 1. katta oturduğu evine balkondan giren boşanma aşamasında olduğu eşi Ali Eren Somuncu tarafından tabanca ile kalbinden vurularak öldürüldü.

BEKÇİYİ DE AYAĞINDAN VURDU

Olay yerinde hayatını kaybeden Sinem Somuncu’nun bir süredir dolmuş şoförü eşi tarafından ölüm tehditleri aldığı, Ali Eren Somuncu’nun olay yerinden motosiklet ile kaçarken kendisine müdahale etmeye çalışan bir bekçiyi de ayağından vurduğu belirlendi.

Trabzon’da kadın cinayeti! Evine balkondan girdi, kalbinden vurdu! 1

Ali Eren Somuncu’nun yakalanması için çalışma başlatılırken, yaralı bekçi ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Trabzon
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