HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Trabzon'da kömürcülerden çağrı: "Bize herhangi bir yer gösterilmedi"

Trabzon'da limandan kömür sevkiyatı yapan firmaların, depolama alanı olarak kullanılan Ortahisar ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nden çıkarılmasının gündeme gelmesi üzerine kömür sektöründe faaliyet gösteren çok sayıda işletmeci ve çalışan bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Sektör temsilcileri, yaşanan süreçle ilgili görüşlerini ve taleplerini kamuoyuyla paylaştı.

Trabzon'da kömürcülerden çağrı: "Bize herhangi bir yer gösterilmedi"

Trabzon'da kömür sektöründe faaliyet gösteren işletmeciler ve çalışanlar, Çağlayan Mahallesi'ndeki depolama alanından çıkarılmalarının gündeme gelmesine tepki göstererek sektörün geleceği için yetkililere çağrıda bulundu.

TRABZON'DA KÖMÜRCÜLERDEN ÇAĞRI

Trabzon'da limandan kömür sevkiyatı yapan firmalar ile sektörde çalışanlar, Ortahisar ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde depolama alanı olarak kullanılan bölgeden çıkarılmalarının gündeme gelmesi üzerine bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Sektör temsilcileri, herhangi bir siyasi tartışmanın tarafı olmak için değil, 30 yıldır sürdürdükleri faaliyetleri ve geçim kaynaklarını korumak için toplandıklarını belirtti. Somut ve hukuki bir gerekçe gösterilmeden, bazı şikâyetler nedeniyle sektörün faaliyetlerinin sonlandırılmak istendiğini öne süren temsilciler, kararın binlerce kişiyi ve aileyi etkileyebileceğini ifade etti.

Trabzon da kömürcülerden çağrı: "Bize herhangi bir yer gösterilmedi" 1

"BİZE HERHANGİ BİR YER GÖSTERİLMEDİ"

Basın açıklamasını okuyan Sınırlı Sorumlu Çağlayan Taşıyıcılar Kooperatif Başkanı Mustafa Bayraktar, faaliyetlerin durdurulmasına tepki göstererek "Bugün buraya herhangi bir siyasi tartışmanın tarafı olmak için değil, 30 yıldır bu ülkenin damarlarında kan akıtan, binlerce haneye ekmek götüren emeğimizi ve ekmek teknemizi savunmak için geldik. Bugün burada, hiçbir tutarlı, somut ve hukuki gerekçe gösterilmeden, yalnızca asılsız birkaç şikâyet bahane edilerek kapatılmak istenen sektörümüzün haykırışını dile getiriyoruz. Sözünü ettiğimiz bu yapı, yalnızca tek bir meslek dalından ibaret değildir. Bu yapının içinde nakliye sektörümüz, gecesini gündüzüne katarak yollarda ömür tüketen şoförlerimiz, asgari ücretli çalışanlarımız, emeklilerimiz, akaryakıtçımız, esnafımız, tedarikçimiz ve bu ekosistemden geçimini sağlayan binlerce gizli kahraman vardır. Soruyoruz: Hangi akıl, hangi vicdan, hangi hakkaniyet ölçüsü; tek taraflı, soyut ve mesnetsiz birkaç şikâyeti esas alarak 30 yıllık dev bir emeğin üzerini çizebilir? Binlerce insanın rızkını, onurunu ve geleceğini bir çırpıda göz ardı etmek hangi adalet anlayışıyla bağdaşır? Bizler yıllardır bu sektörü büyütmek, kurallarına uygun hâle getirmek ve topluma değer katmak için mücadele ettik. Eksiklerimiz varsa konuşulur, çözülür ve denetlenir. Ancak sektörümüz yok edilmeye çalışılamaz. Emeğimizin gasp edilmesine, binlerce ailenin açlığa ve işsizliğe mahkûm edilmesine sessiz kalamayacağız.

Buradan sesleniyoruz: Bu yanlıştan dönülmesi, kulaktan kulağa yayılan asılsız iddiaların yerine akıl ve mantık süzgecinden geçirilmiş gerçeklerin konulması en doğal hakkımızdır. Biz yıkmak için değil, yaşatmak için buradayız. Biz suçlu değil, bu ülkeye katma değer sağlayan vatandaşlarız. Bugün burada, haklılığımıza olan inancımızın verdiği güçle bir aradayız. Ne ekmeğimizden ne de haklı davamızdan vazgeçeceğiz. Adalet ve vicdan çağrımızı yineliyoruz. Hak yerini bulana kadar buradayız, vazgeçmiyoruz. Bize herhangi bir yer gösterilmedi" dedi.

Kömürcüler temsilcisi Okan Murtezaoğlu da sürecin başından beri kendilerine kapalı yürütüldüğünü ifade ederek, "Bu süreç en başından beri bizlere kapalı yürütüldü. Bizimle herhangi bir görüşme yapılmadı, yer de gösterilmedi. Anladığım kadarıyla kurumların birbirlerinden haberi yok. Kimin kapattığı, kimin kapatmadığı belli değil. Ancak bizim sürecimiz, 20 Temmuz'da doğrudan faaliyet durdurma kararıyla başladı. Yani 20 Temmuz'dan bu yana gemi getiremiyoruz. Kömür ithalatçısı olarak kömür getiremiyoruz. Bunun daha vahim bir boyutu da var. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle zaten gemi çıkışı yapılamıyor. Çıkan her geminin vurulması nedeniyle oradan kömür gelme ihtimali de bulunmuyor" diye konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 1 yaralıAdıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
Bakan Ersoy, Denizli'de 17. İtalyan Arkeoloji Misyonları Sempozyumu'nda konuştuBakan Ersoy, Denizli'de 17. İtalyan Arkeoloji Misyonları Sempozyumu'nda konuştu

Anahtar Kelimeler:
Trabzon kömür
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara Abisi gözaltına mı alındı? Cem Özkök'le ilgili vahim iddialar sonrası açıklama geldi

Ankara Abisi gözaltına mı alındı? Cem Özkök'le ilgili vahim iddialar sonrası açıklama geldi

12 yaşındaki çocuğa kolonya döküp ateşe verdiler!

12 yaşındaki çocuğa kolonya döküp ateşe verdiler!

Sami Yen'de soğuk duş! Barcelona, Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti

Sami Yen'de soğuk duş! Barcelona, Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti

Ünlü oyuncu uçağı birbirine kattı! Gözaltına alındı

Ünlü oyuncu uçağı birbirine kattı! Gözaltına alındı

19 bin 250 TL ödenecek! Başvurular başlıyor: Kontenjan 150 bin

19 bin 250 TL ödenecek! Başvurular başlıyor: Kontenjan 150 bin

Marketlere 'eşi benzeri görülmemiş' saldırı: Bir gecede hepsi gitti

Marketlere 'eşi benzeri görülmemiş' saldırı: Bir gecede hepsi gitti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.