Trabzon'da kontrolden çıkan araç dereye uçtu: 4 kişi son anda kurtarıldı

Trabzon’un Araklı ilçesinde kontrolden çıkan araç dereye uçtu. Araçtaki 4 kişi, boğulmak üzereyken çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Türkeli Mahallesi sınırlarındaki Guguda Deresi mevkiinde meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen 61 ADN 990 plakalı araç, bilinmeyen bir nedenle dereye yuvarlandı. Kazayı gören Remzi Başkır isimli vatandaş, hızla suya atlayarak araçta bulunan 4 kişiyi çıkarmayı başardı.

YARALILAR VATANDAŞLARIN YARDIMIYLA YOLA TAŞINDI

Su göletinde kısmen batan araçtan çıkarılan yaralılar, çevredeki diğer vatandaşların da yardımıyla yola taşındı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

07 Ağustos 2025

