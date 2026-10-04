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Trabzon’da korkutan kaza! Otomobil takla atıp ters döndü

Trabzon'da, kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü Ş.B. yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Trabzon’da korkutan kaza! Otomobil takla atıp ters döndü

Kaza, dün öğle saatlerinde, Yomra ilçesi Sancak Mahallesi Devlet Karayolu Caddesi’nde meydana geldi. Ş.B. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp trafik levhasına çarptı ve takla atarak ters döndü.

Trabzon’da korkutan kaza! Otomobil takla atıp ters döndü 1

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Ş.B., sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Trabzon’da korkutan kaza! Otomobil takla atıp ters döndü 2

Araç bulunduğu yerden kaldırılırken, polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Trabzon’da korkutan kaza! Otomobil takla atıp ters döndü 3


Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon kaza
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