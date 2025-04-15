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Trabzon'da kuralları ihlal eden balıkçıları 2 milyon TL'nin üzerinde para cezası

Trabzon'da 2024-2025 balık avı sezonu boyunca bin 248 denetim gerçekleştirilirken, bu denetimler sonucu belirlenen limitlerin altında avlanan toplam 16 bin 600 kilogram hamsiye el konuldu. Denetimler sonucu 2 milyon 390 bin TL para cezası kesildi.

Trabzon'da kuralları ihlal eden balıkçıları 2 milyon TL'nin üzerinde para cezası

1 Eylül 2024 tarihinde çevirme ağları ile başlayan avcılık sezonu 15 Nisan 2025 tarihi itibariyle gırgır ve trol av araçları kullanan balıkçı gemileri için sona erdi.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, av yasağı dönemine girildiğini belirterek "1 Eylül 2024 tarihinde gırgır avcılığıyla başlayan 2024-2025 av sezonunda, 15 Nisan 2025 tarihi itibariyle tüm denizlerimizde trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı dönemine girilmiştir. Getirilen kurallara uymak kaydıyla; avlanma yasağının başladığı 15 Nisan tarihinden itibaren isteyen balıkçılarımız karasularımızın bitişiğindeki uluslararası sularda avcılık yapabileceklerdir.

ÇEŞİTLİ YAPTIRIMLARI VAR

Ayrıca su ürünleri avcılık tebliği ile getirilen düzenlemelere uyulması şartıyla uzatma ağlarıyla su ürünleri avcılığı dönem boyu serbesttir. Bin 380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında 2024-2025 avcılık sezonunda idari para cezası, ruhsat tezkerelerinin askıya alınması, ürünlere ve avlanma araçlarına el konulması gibi yaptırımlar uygulanmıştır. Su ürünleri denetiminden sorumlu kurumlarla yakın işbirliği içerisinde yürütülen denetimler; denizlerde ve iç sularda, balıkçı gemilerinde, karaya çıkış noktalarında, yol güzergâhlarında, balık hallerinde ve perakende satış yerlerinde gerçekleştirilmiştir.

38 FARKLI AYKIRILIK TESPİT EDİLDİ

Sezon içinde ilimizde bin 248 denetim gerçekleştirilmiş ve bu denetimler sonrasında tespiti yapılan 38 aykırılık sebebiyle 2 milyon 390 bin 746 TL idari para cezası uygulanmış ve 16 bin 600 kilogram Hamsi balığına, bin 376 kilogram İstavrit balığına ve 750 kg Mezgit balığına el konulmuştur'' dedi.
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon av yasağı balıkçılık
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