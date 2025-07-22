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Trabzon'da kuvvetli sağanak yağış uyarısı: Meteoroloji alarm verdi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trabzon ve çevresinde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, yağışların etkisiyle serinleme yaşanabilir.

Trabzon'da kuvvetli sağanak yağış uyarısı: Meteoroloji alarm verdi!

Trabzon'da yaşayanlar ve bölgeye seyahat planı olanlar dikkat! Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Doğu Karadeniz Bölgesi için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yayınladı. Özellikle Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun illerinde öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağışların, yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

MGM'nin son değerlendirmelerine göre, yağışların şiddeti zaman zaman artabilir ve ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara yol açabilir. Vatandaşların bu tür risklere karşı dikkatli ve tedbirli olması, özellikle dere yataklarından uzak durması ve olası su baskınlarına karşı önlem alması önemle tavsiye ediliyor.

Trabzon da kuvvetli sağanak yağış uyarısı: Meteoroloji alarm verdi! 1

Bölgede yaşayanlar, araçlarıyla seyahat ederken görüş mesafesinin düşebileceğini ve yol koşullarının zorlaşabileceğini göz önünde bulundurmalıdır. Yetkililer, özellikle kırsal bölgelerde yaşayanların heyelan riskine karşı da dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor. Ani su taşkınlarına karşı ev ve iş yerlerinin zemin katlarında bulunan eşyaların güvenli bir yere taşınması, elektrik tesisatının kontrol edilmesi ve acil durumlar için hazırlıklı olunması gerekiyor.

Öte yandan, ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Ancak, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde beklenen yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarında bir miktar düşüş yaşanabilir. Bu durum, özellikle sıcak havadan bunalanlar için bir nebze olsun rahatlama sağlayabilir. Ancak, ani sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olunması ve sağlık sorunları yaşamamak için uygun giysiler tercih edilmesi öneriliyor.

Trabzon da kuvvetli sağanak yağış uyarısı: Meteoroloji alarm verdi! 2

Meteoroloji uzmanları, yağışların ne zaman sona ereceği konusunda henüz net bir bilgi vermezken, vatandaşların güncel hava durumu tahminlerini takip etmeleri ve yetkililerin uyarılarını dikkate almaları büyük önem taşıyor. Özellikle hafta sonu tatil planı yapanların, hava durumunu göz önünde bulundurarak seyahatlerini planlamaları tavsiye ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji Trabzon sağanak yağış
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