HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Trabzon'da metrekareye 50 kg yağış düştü

Trabzon'da bugün akşam saatlerinde etkili olan yağmur sırasında metrekareye 50 kg yağış düştüğü belirlendi.

Trabzon'da metrekareye 50 kg yağış düştü

Trabzon Valisi Tahir Şahin başkanlığında, Trabzon Büyükşehir Belediyesi TULAŞ Koordinasyon Merkezi’nde, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili kurumların katılımıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Trabzon da metrekareye 50 kg yağış düştü 1

TRABZON'DA SAĞANAK YAĞIŞ

Toplantı ile ilgili Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada "İlimizde etkili olan kuvvetli yağışlar nedeniyle metrekareye yer yer yaklaşık 50 kilogram yağış düşmüştür. Yağışlara bağlı olarak şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 114 ihbar ulaşmış olup, başta AFAD ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilgili tüm kurumlarımızın ekipleri tarafından ihbarlara müdahale edilmektedir" denildi.

Trabzon da metrekareye 50 kg yağış düştü 2

METREKAREYE 50 KG YAĞIŞ DÜŞTÜ

Meteorolojiden alınan son bilgilere göre ise etkili olan kuvvetli yağışların doğuya doğru hareket ettiği belirtilen açıklamada "Yağışlar Arsin ilçemiz ve doğu kesimlerimizde etkisini sürdürmesi beklenmektedir. Doğu ilçelerimizde mevcut yağışlara ilave olarak yer yer metrekareye 50 kilograma kadar yağış düşebileceği değerlendirilmektedir Batıdan gelecek yeni yağışlı sistemin ise saat 22.00 itibarıyla ilimizin batı kesimlerinden başlayarak etkili olması; batı ilçelerimiz ve Ortahisar’da, mevcut yağışlara ilave olarak yer yer metrekareye yaklaşık 50 kilogram daha yağış bırakması beklenmektedir. Yağışların sabah saatlerine doğru etkisini kaybetmesi öngörülmektedir. Vatandaşlarımızın; sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını, dere yatakları ve riskli bölgelerden uzak durmalarını önemle rica ediyoruz" uyarısında bulunuldu.

533 PERSONEL SAHADA

Yağışların etkili olduğu bölgelerde; AFAD, Karayolları, DSİ, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, UMKE, TİSKİ, İtfaiye ve ilçe belediyelerinden toplam 533 personel ve 376 aracın sahada görev yaptığı da vurgulanan açıklamada "Ekiplerimiz, gelen ihbarlara müdahale çalışmalarını kesintisiz sürdürmektedir. Bu süreçte yapılan uyarılara hassasiyet göstererek zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayan ve ekiplerimizin çalışmalarını kolaylaştıran tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yağışların devam ettiği bölgelerde vatandaşlarımızın tedbirli olmalarını, yetkili mercilerin uyarılarını takip etmelerini ve riskli bölgelerden uzak durmalarını önemle rica ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bursa Gastronomi Festivali'nde akşam yoğunluğuBursa Gastronomi Festivali'nde akşam yoğunluğu
Camiden çıktı evine giderken silahlı saldırıda öldürüldüCamiden çıktı evine giderken silahlı saldırıda öldürüldü

Anahtar Kelimeler:
Trabzon sağanak yağış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun yeni görevi!

Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun yeni görevi!

Araziye götürüp darbettiler! "Anne beni öldürecekler"

Araziye götürüp darbettiler! "Anne beni öldürecekler"

Beşiktaş'tan UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'ya ağır darbe!

Beşiktaş'tan UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'ya ağır darbe!

Devasa miras kriz çıkardı! 'Bir kravat bile bırakmamış'

Devasa miras kriz çıkardı! 'Bir kravat bile bırakmamış'

Akaryakıtta tabela değişiyor! Motorine indirim geliyor

Akaryakıtta tabela değişiyor! Motorine indirim geliyor

TOKİ'de borcunu kapatana yüzde 25 indirim!

TOKİ'de borcunu kapatana yüzde 25 indirim!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.