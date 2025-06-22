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Trabzon'da sağanak; 5 mahalle yolu ulaşıma kapandı

Trabzon'un Araklı ilçesinde gece etkili olan sağanak, sel, taşkın ve heyelana neden oldu; 5 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Tarım arazilerinin zarar gördüğü ilçede, kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

Trabzon'da sağanak; 5 mahalle yolu ulaşıma kapandı

İlçede etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışın ardından Birlik, Bereketli, Yıldızlı, Kaymaklı ve Ayvadere mahallelerinde taşkın ve toprak kayması meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve taş yığınları ile taşan derelerdeki su mahalle yollarını ulaşıma kapattı. Taş sürüklenmeleri nedeniyle yollarda hasar oluşurken, bazı tarım arazilerinin zarar gördüğü bölgede de belediye ekipleri, iş makineleriyle çalışma başlattı.

'MENFEZ YA DA KÖPRÜ YAPILMALI'

Birlik Mahallesi Muhtarı Bahattin Kerez, "Etkili olan şiddetli yağmurdan dolayı mahallemizin yolu kapandı. İlçe belediyemiz müdahale etti, tehlikeli olur diye akşam saatlerinde yolu açmadık. Geçici olarak şu anlık yolu açtık. Yetkililerden menfez ya da köprü yapılmasını istiyoruz. AFAD menfez yapacağını söylemişti. Henüz bir dönüş olmadı. Bölgemizde sürekli yağmur yağıyor. Aynı yerde aynı sıkıntıyı devamlı yaşıyoruz. Mahalleleri birbirine bağlayan bu yolun yapılmasını rica ediyoruz" dedi.

Araklı Belediyesi ve Karayolları ekipleri, sabah saatlerinden itibaren başladıkları temizlik ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon yağış
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