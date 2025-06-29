HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Trabzon'da seyir halindeyken alev alan cip yandı

Trabzon’un Maçka ilçesinde seyir halindeyken alev alan cipteki yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Trabzon'da seyir halindeyken alev alan cip yandı

Olay, dün gece saatlerinde Maçka ilçesi Gürgenağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen cip seyir halindeyken kaputtan dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı fark eden sürücü aracını yol kenarına çekerek yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm aracı sardı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında cip kullanılmaz hale geldi. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Pakistan’da muson yağmurları nedeniyle 57 kişi hayatını kaybettiPakistan’da muson yağmurları nedeniyle 57 kişi hayatını kaybetti
Antalya'da denize dökülen kanalda balık ölümlerine incelemeAntalya'da denize dökülen kanalda balık ölümlerine inceleme

Anahtar Kelimeler:
Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Taksim'in göbeğinde dehşet! 6 kişi tarafından dövülerek katledildi: 82 suç kaydı çıktı

Taksim'in göbeğinde dehşet! 6 kişi tarafından dövülerek katledildi: 82 suç kaydı çıktı

Bakan Tunç duyurdu! Orman yangınlarına 17 gözaltı

Bakan Tunç duyurdu! Orman yangınlarına 17 gözaltı

İstanbul'da üç ilçede yasak! Çok kuvvetli geliyor...

İstanbul'da üç ilçede yasak! Çok kuvvetli geliyor...

'İkisini ayırma zamanı geldi' Altın için kritik tahmin!

'İkisini ayırma zamanı geldi' Altın için kritik tahmin!

Hakeme haber geldi, maç tatil edildi! Apar topar sahadan kaçtılar

Hakeme haber geldi, maç tatil edildi! Apar topar sahadan kaçtılar

Alevler köyü sardı, sadece iki ev kurtuldu

Alevler köyü sardı, sadece iki ev kurtuldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.