Trabzon'da tavuk eti deposundaki bozuk ürün ele geçirildi

Trabzon'un Araklı ilçesinde bir tavuk eti toptan satış ve dağıtım deposuna düzenlenen denetimde, yaklaşık 200-300 kilogram çürümüş, bozulmuş ve son kullanma tarihi geçmiş tavuk eti ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Araklı Belediyesi Zabıta ekipleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı gerçekleştirilen denetimde, halk sağlığını tehdit ettiği belirlenen çok miktarda ürüne el konuldu. Yetkililer, mevzuata aykırı şekilde muhafaza edildiği ve tüketime uygun olmadığı tespit edilen ürünlerin imha edilmek üzere muhafaza altına alındığını bildirdi. Denetimlerin ardından iş yeri mühürlenirken, işletme hakkında gerekli idari ve cezai işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

TAVUK ETİ DEPOSUNDAKİ ÜRÜNLER İÇİN FİRMADAN AÇIKLAMA

Trabzon'un Araklı ilçesinde faaliyet gösteren tavuk eti toptan satış ve dağıtım firmasından yapılan açıklamada, "Depomuzda incelemeye konu olan ürünler, satışa sunulacak taze ürünler değildir. Bu ürünler, rutin ticari işleyişin bir parçası olan ve prosedürlere uygun şekilde ayrıştırılmış iade statüsündeki ürünlerdir. Bu ürünlerin takibi ve depolanması ilgili mevzuatlara uygun olarak yapılmaktadır.

Kayıtsız veya illegal bir emtia söz konusu değildir. İşletmemiz, gıda güvenliği ve ticari kanunlara harfiyen uymaktadır. Hakkımızda oluşturulmaya çalışılan kusurlu mal bulundurma veya yasadışı işlem algısı tamamen gerçek dışıdır. Firmamızda iade faturalarımız mevcut olup gerekli mercilere iletilmiştir" ifadelerine yer verildi.

12 Şubat 2026
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA

