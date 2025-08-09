HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Trabzon'da torununun peşinden koşmuştu! O dede ile torun buluştu

İçerik devam ediyor

Trabzon’da yaylada duygusal vedalaşma görüntüleri sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaşan Kemalettin Aydın (61) ve torunu Buğlem Aydın (4), yeniden yaylada buluştu. Torununa veda ederken arkasından koşarak uğurlayan Kemalettin Aydın, bu kez kendisine koşan torununu kapıda karşıladı. Hasret gideren dede ile torunun görüntüleri, bir kez daha yürekleri ısıttı.

Kent merkezinde yaşayan Buğlem Aydın, babası Kemal ve annesi Gülistan Aydın ile geçen ay dedesi Kemalettin Aydın’ın, Düzköy ilçesindeki yayla evine ziyarete gitti.

Trabzon da torununun peşinden koşmuştu! O dede ile torun buluştu 1

Dede ve torun, birlikte geçirdikleri zamanın ardından ayrılmakta zorlandı. Üzüntüden torununa veda edemeyen Aydın, hareket eden aracın arkasından bir süre koştu.

Trabzon da torununun peşinden koşmuştu! O dede ile torun buluştu 2

Yayladan dönüş yolculuğu sırasındaki duygusal anlar, Gülistan Aydın tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede ilgi gördü.

HASRET GİDERDİLER

Trabzon da torununun peşinden koşmuştu! O dede ile torun buluştu 3

Yürekleri ısıtan duygusal vedalaşma görüntüleri sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaşan dede ve torunu, yeniden yaylada buluştu. Ailesiyle yeniden yaylaya çıkan Buğlem, bu kez kendisi koşarak kucağına atladığı dedesiyle hasret giderdi.

Trabzon da torununun peşinden koşmuştu! O dede ile torun buluştu 4

Dedesiyle kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Buğlem, dedesiyle oyunlar oynayıp, neşeli vakit geçirdi.

Trabzon da torununun peşinden koşmuştu! O dede ile torun buluştu 5

Gülistan Aydın, cep telefonu kamerasıyla kaydettiği kavuşma anlarını sosyal medyadan, "Bu kez torunu dedesine koştu" notuyla paylaştı. İlgi çeken görüntüleri izleyen takipçiler, önceki vedalaşma anını anımsatarak, "Kavuşmalarına çok sevindik, bu anı bekliyorduk" yorumları yaptı.

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meral Akşener sessizliğini bozdu!Meral Akşener sessizliğini bozdu!
75 yaşındaki adam yüzmek için girdiği denizde kayboldu! 75 yaşındaki adam yüzmek için girdiği denizde kayboldu!

Anahtar Kelimeler:
Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
F.Bahçe'den Türkiye rekoru geliyor! Yıldız isme İngiliz devi talip...

F.Bahçe'den Türkiye rekoru geliyor! Yıldız isme İngiliz devi talip...

Hukuk fakültelerine giriş için sıralama barajı değişti!

Hukuk fakültelerine giriş için sıralama barajı değişti!

Erken seçim tartışmaları sürüyor, anketler art arda geliyor

Erken seçim tartışmaları sürüyor, anketler art arda geliyor

Halı sahada sakatlanmıştı! Milyonluk tazminat davasını kazandı

Halı sahada sakatlanmıştı! Milyonluk tazminat davasını kazandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne usulsüz dolgu cezası!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne usulsüz dolgu cezası!

Teslime cinayetinde sevgilisinin geçmişi kan dondurdu!

Teslime cinayetinde sevgilisinin geçmişi kan dondurdu!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.