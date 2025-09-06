HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Trabzon'da uyguladı, literatüre girdi! Tedavi için şehir dışından bile gelen var

Trabzon'da Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Kemal Uzun, şah damarı daralmasına uyguladığı ameliyat tekniğiyle literatüre girdi. Uzun'un 2 yılda 20 hastaya uyguladığı yöntem, uluslararası yayın yapan Annals of Vascular Surgery Dergisi'nde de yer aldı. Tedavi için Gümüşhane'den Trabzon'a gelen 62 yaşındaki Zafer Yanak yeni teknikle ameliyat edildi. Yanak, "Ağrım da kalmadı. Sağlığım dört dörtlük." dedi.

Trabzon'da uyguladı, literatüre girdi! Tedavi için şehir dışından bile gelen var

Trabzon Üniversitesi Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Doç. Dr. Uzun, şah damarındaki daralma nedeniyle felç riski taşıyan hastalara yönelik "İnterpozisyon Endarterektomi" tekniğini geliştirdi.

FELÇ RİSKİ BÜYÜK ORANDA AZALIYOR

Teknikle hastalığın olduğu damar kısmı tamamen çıkarılıyor, o bölgeye suni damar ya da hastanın kendi damarı yerleştirilerek yeniden bağlantı yapılıyor. Böylece damar tabakaları arasındaki ayrılma ihtimali ortadan kalkarak ameliyata bağlı felç riski büyük oranda azalıyor.

Trabzon da uyguladı, literatüre girdi! Tedavi için şehir dışından bile gelen var 1

2 YILDA 20 HASTAYA UYGULADI

Uzun'un 2 yılda 20 hastaya uyguladığı yöntem, uluslararası yayın yapan Annals of Vascular Surgery Dergisi'nde de yer aldı. Doç. Dr. Kemal Uzun, şah damarı daralmalarında yıllardır uygulanan yöntemden farklı bir teknik geliştirdiğini söyledi.

Hastaların yüzde 20'sinin şah damarındaki daralma nedeniyle felç geçirdiğini belirten Uzun, hastalığın tespit edildiğinde tedavisinin yapılması gerektiğini ifade etti.

Trabzon da uyguladı, literatüre girdi! Tedavi için şehir dışından bile gelen var 2

"HASARLI DOKUYU TAMAMEN ÇIKARIYORUZ"

Uzun, hekimlerin cerrahi tedavide literatürde mevcut iki teknikle daralan plağı temizlediğini anlatarak, şu bilgileri paylaştı:

"Her ne kadar hasta felç geçirmesin diye bu ameliyatlar yapılsa da bazen hastalar ameliyata bağlı felç geçirebiliyor. Bunun da en büyük sebebi damarları tek katlı bir organ gibi görseniz de aslında damar kat kat tabakalardan oluşuyor. Mevcut tekniklerle damarı daraltan plağı temizlerken, bu katlar birbirinden ayrılabiliyor. Bazen çok güzel şekilde plak temizlenebilirken, bazen o damarın beyine doğru devam eden kısmında katlar birbirinden ayrılabiliyor. Bu da ameliyata bağlı felç komplikasyonunun en büyük sebebi."

Uzun, bu riski azaltabilmek için "İnterpozisyon Endarterektomi" adını verdiği tekniği geliştirdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Hasarlı dokuyu tamamen çıkarıyoruz. Dolayısıyla araya da bir damar parçası koyarak arayı kapatıyoruz. Hastalıklı doku kalmıyor. Damar katlarının birbirinden ayrılması, oradan bir pıhtı oluşması, hastanın ameliyat komplikasyonu olarak felç geçirme riski teorik olarak son derece azalıyor. Güvendiğimiz bir ameliyatı pratik olarak da yaptık. İki senedir de yapıyoruz ve sonuçlarımız son derece iyi."

Uzun, sonuçlar iyi olunca tekniği bilim dünyasıyla paylaşmak istediğini anlatarak, "Dünyanın en saygın dergilerinden birisine yazımızı gönderdik. Akademik değerinden dolayı ilk başvurumuzda kabul edildi ve Mayıs 2025'te yayımlandı." diye konuştu.

Trabzon da uyguladı, literatüre girdi! Tedavi için şehir dışından bile gelen var 3

"TEDAVİDEN ÇOK MEMNUN KALDIM"

Sol kolundaki uyuşma ve güç kaybı nedeniyle tedavi için Gümüşhane'den Trabzon'a gelen 62 yaşındaki Zafer Yanak da yeni teknikle ameliyat edildiğini söyledi. Tedaviden çok memnun kaldığını dile getiren Yanak, "Ağrım da kalmadı. Sağlığım dört dörtlük." dedi.

Engin Demirhan ise kulağındaki üfleme nedeniyle geldiği hastanede şah damarında daralma tespit edildiğini belirtti. Teşhisin ardından yeni teknikle ameliyat edildiğini aktaran Demirhan, kendisini şu an çok iyi hissettiğini kaydetti.

(AA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayyum olarak atanan heyetten çekildiği iddia edilmişti! Açıklama geldiKayyum olarak atanan heyetten çekildiği iddia edilmişti! Açıklama geldi
Bursa'da dakikalar içinde cadde ve sokaklar suyla doldu!Bursa'da dakikalar içinde cadde ve sokaklar suyla doldu!

Anahtar Kelimeler:
felç Trabzon damar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Armani'nin ölümü dert oldu: Evlenmedi, çocuğu yok! Miras kime kalacak?

Armani'nin ölümü dert oldu: Evlenmedi, çocuğu yok! Miras kime kalacak?

Ali Koç Şampiyonlar Ligi fatihini getiriyor!

Ali Koç Şampiyonlar Ligi fatihini getiriyor!

Direğe çarpan otomobili gören inanamadı, kağıt gibi katlandı

Direğe çarpan otomobili gören inanamadı, kağıt gibi katlandı

Ana dilde eğitim tartışmalarına Prof. Dr. Şen'den dikkat çeken yorum? 'Arada fark var' diyerek açıkladı: "Nasıl yapacağız?"

Ana dilde eğitim tartışmalarına Prof. Dr. Şen'den dikkat çeken yorum? 'Arada fark var' diyerek açıkladı: "Nasıl yapacağız?"

Verileriniz sisteme tek tek işlenecek! Eczaneden doktor ekranına...

Verileriniz sisteme tek tek işlenecek! Eczaneden doktor ekranına...

Savcı cinayetinde sır perdesi aralanıyor

Savcı cinayetinde sır perdesi aralanıyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.