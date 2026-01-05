HABER

Trabzon’da yolcu indiren dolmuşa arkadan gelen otomobil çarptı: 3 yaralı

Trabzon’un Araklı ilçesinde yolcu indirmek için yol kenarında duran dolmuşa arkadan gelen bir otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Trabzon’da yolcu indiren dolmuşa arkadan gelen otomobil çarptı: 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre, kaza Araklı ilçesindeki Kaşıkcı yolu üzerinde meydana geldi. Yolcu indirmek amacıyla sağ şeritte duran dolmuşa, aynı yönde seyir halinde olan bir otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle dolmuşta bulunan ve araçtan inmek üzere olan bir yolcu ile araçlarda bulunan toplam 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde dolmuşun yolcu indirmek için durduğu, bu sırada arkadan gelen otomobilin dolmuşa çarptığı ve yolcunun savrulduğu anlar yer aldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

