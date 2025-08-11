Trabzon'da yorgun mermi isabet eden Emir Yuşa Atıcı, ölüm yıl dönümünde anıldı

Trabzon Barosunca 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen basın açıklamasına, Atıcı'nın babası Mustafa Atıcı, aile yakınları ve avukatlar katıldı.

Trabzon Barosu Başkan Yardımcısı Tayfun Tuna, 4 yıl önce yorgun mermi sonucu yaşamını yitiren Atıcı'yı anmak ve bu vahim olayın bir daha yaşanmaması için seslerini yükseltmek üzere toplandıklarını söyledi.

Tuna, bir hevesle havaya sıkılan kurşunun gökyüzünde kaybolmayarak yerçekimiyle yeniden yeryüzüne döndüğünü dile getirerek, "Hedef gözetmedi, masum bir çocuğun hayatını aldı. Onu, annesinden, babasından, sevdiklerinden kopardı." dedi.

Yorgun merminin bir kaza değil, öngörülebilir bir cinayet olduğunu ifade eden Tuna, "Hukuken de bu eylemler 'olası kast' veya 'bilinçli taksir' kapsamında ağır suçtur. Herkesin bilmesi gerekir ki havaya ateş açmak bir kutlama biçimi değil, ölüm riski taşıyan bir sorumsuzluktur. Bu toplum vicdanını yaralayan, geride gözyaşı ve acı bırakan bir davranıştır." diye konuştu.

Tuna, Trabzon Barosu olarak bu tür olayların önlenmesi, cezaların caydırıcı şekilde artırılmasını, etkin soruşturmaların yürütülmesini ve özellikle toplumsal bilinçlendirme kampanyalarının yaygınlaştırılmasını talep ettiklerini, insanların zihninde "havaya ateş açmanın" normalleşmiş bir eğlence biçimi olmaktan çıkarılması gerektiğini belirtti.

Baba Mustafa Atıcı ise yaşadıkları acının tarifinin olmadığını, anne Asiye Atıcı'nın kızgın ve kırgın olduğu için basın açıklamasına katılmadığını ifade etti.

Sorumsuzca havaya sıkılan merminin oğluna isabet ettiğini, aradan 4 yıl geçmesine rağmen hala dosyada bir gelişme olmadığını ve çocuklarının acısı ile yaşadıklarını dile getiren Atıcı, "Annesi, 4 senedir mücadele ediyor. Neden kimse çıkıp konuşmuyor? Niye hala bu olaylar devam ediyor? Neden tedbir alınmıyor? Bu topraklar yorgun mermi denen garabete 3 evlat verdi. Bunlar neden bulunmuyor?" diye konuştu.

Duygusal anlar yaşayan Atıcı, kendilerine destek verenlere teşekkür ederek, "Annesi bu şehre bir daha gelmeyecek, ben de gelmeyeceğim ta ki katili bulunana kadar. Bu şehir benim için bitti. Yukarıya çıkan mermi aynı hızda aşağıya iniyor buna neden yorgun mermi diyoruz. Bu mermi evlatlarımızı alıyor." ifadelerini kullandı.

Atıcı, İstanbul'da öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesiyle de görüştüklerini aktardı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır