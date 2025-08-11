HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Trabzon'da yorgun mermi isabet eden Emir Yuşa Atıcı, ölüm yıl dönümünde anıldı

Trabzon'da, yorgun mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Emir Yuşa Atıcı'nın (15) vefatının yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

Trabzon'da yorgun mermi isabet eden Emir Yuşa Atıcı, ölüm yıl dönümünde anıldı

Trabzon Barosunca 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen basın açıklamasına, Atıcı'nın babası Mustafa Atıcı, aile yakınları ve avukatlar katıldı.

Trabzon Barosu Başkan Yardımcısı Tayfun Tuna, 4 yıl önce yorgun mermi sonucu yaşamını yitiren Atıcı'yı anmak ve bu vahim olayın bir daha yaşanmaması için seslerini yükseltmek üzere toplandıklarını söyledi.

Tuna, bir hevesle havaya sıkılan kurşunun gökyüzünde kaybolmayarak yerçekimiyle yeniden yeryüzüne döndüğünü dile getirerek, "Hedef gözetmedi, masum bir çocuğun hayatını aldı. Onu, annesinden, babasından, sevdiklerinden kopardı." dedi.

Yorgun merminin bir kaza değil, öngörülebilir bir cinayet olduğunu ifade eden Tuna, "Hukuken de bu eylemler 'olası kast' veya 'bilinçli taksir' kapsamında ağır suçtur. Herkesin bilmesi gerekir ki havaya ateş açmak bir kutlama biçimi değil, ölüm riski taşıyan bir sorumsuzluktur. Bu toplum vicdanını yaralayan, geride gözyaşı ve acı bırakan bir davranıştır." diye konuştu.

Tuna, Trabzon Barosu olarak bu tür olayların önlenmesi, cezaların caydırıcı şekilde artırılmasını, etkin soruşturmaların yürütülmesini ve özellikle toplumsal bilinçlendirme kampanyalarının yaygınlaştırılmasını talep ettiklerini, insanların zihninde "havaya ateş açmanın" normalleşmiş bir eğlence biçimi olmaktan çıkarılması gerektiğini belirtti.

Baba Mustafa Atıcı ise yaşadıkları acının tarifinin olmadığını, anne Asiye Atıcı'nın kızgın ve kırgın olduğu için basın açıklamasına katılmadığını ifade etti.

Sorumsuzca havaya sıkılan merminin oğluna isabet ettiğini, aradan 4 yıl geçmesine rağmen hala dosyada bir gelişme olmadığını ve çocuklarının acısı ile yaşadıklarını dile getiren Atıcı, "Annesi, 4 senedir mücadele ediyor. Neden kimse çıkıp konuşmuyor? Niye hala bu olaylar devam ediyor? Neden tedbir alınmıyor? Bu topraklar yorgun mermi denen garabete 3 evlat verdi. Bunlar neden bulunmuyor?" diye konuştu.

Duygusal anlar yaşayan Atıcı, kendilerine destek verenlere teşekkür ederek, "Annesi bu şehre bir daha gelmeyecek, ben de gelmeyeceğim ta ki katili bulunana kadar. Bu şehir benim için bitti. Yukarıya çıkan mermi aynı hızda aşağıya iniyor buna neden yorgun mermi diyoruz. Bu mermi evlatlarımızı alıyor." ifadelerini kullandı.

Atıcı, İstanbul'da öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesiyle de görüştüklerini aktardı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın için Meclis'te cenaze töreni düzenlendiEski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi
Milli Savunma Bakanı Güler, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Damka ile görüştüMilli Savunma Bakanı Güler, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Damka ile görüştü

Anahtar Kelimeler:
Trabzon yorgun mermi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
9 kardeş 300 dönümlük mirası paylaşamadı!

9 kardeş 300 dönümlük mirası paylaşamadı!

Balıkesir'deki depremde yıkılan bina için korkunç iddia!

Balıkesir'deki depremde yıkılan bina için korkunç iddia!

Çevirmeye takılınca 6 şişe su içti ama nafile! "Şimdi mahvoldum"

Çevirmeye takılınca 6 şişe su içti ama nafile! "Şimdi mahvoldum"

Bodrum'da aşk tatilinde! Yeni sevgilisiyle görüntülendi

Bodrum'da aşk tatilinde! Yeni sevgilisiyle görüntülendi

Ahmet Çakar'dan canlı yayında şampiyonluk için inanılmaz tahmin! 'Etek giyerim...'

Ahmet Çakar'dan canlı yayında şampiyonluk için inanılmaz tahmin! 'Etek giyerim...'

Mersin'de feci kaza kamerada: 2 kardeşten biri öldü!

Mersin'de feci kaza kamerada: 2 kardeşten biri öldü!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.