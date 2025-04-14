Trabzon Dernekpazarı'nda iki araç kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Trabzon’un Dernekpazarı ilçesinde yaşanan trafik kazasında biri PTT’ye ait olmak üzere iki araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle PTT aracı yan yatarken, 7 kişi yaralandı.

Olay yerine çevredekilerin ihbarı üzerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İKİ KİŞİ ARAÇTA SIKIŞTI

İtfaiye ekipleri, kazada araçta sıkışan 2 kişiyi çıkardı. Yaralanan toplam 7 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

(İHA)