Trabzon Hava Durumu! 01 Haziran Pazartesi Trabzon hava durumu nasıl?

Bugün, 1 Haziran Pazartesi 2026, Trabzon'da hava serin ve yağışlı olacak. Gündüz hava sıcaklığı 20 derece civarında. Gece sıcaklığı ise 16 ile 18 derece arasında bekleniyor. Hava genel olarak yağışlı geçecek. Nem oranı da yüksek olacak. Rüzgar hızı 3 ile 4 km/saat arasında olacak.

Bu serin ve yağışlı hava koşullarında sabah ve akşam ceket giymek faydalı. Yağışlı havalarda dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar ve şemsiye almak önemlidir. Nem oranının yüksek olması nedeniyle, hava serin hissedilebilir. Kat kat giyinmek pratik olacaktır. Gerekirse katları çıkarıp giymek de iyi bir tercihtir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha ılımanlaşacak. 2 Haziran Salı günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık 16 ile 21 derece arasında değişecek. 3 Haziran Çarşamba günü hava çok bulutlu geçecek. Sıcaklık 17 ile 22 derece arasında olacak. 4 Haziran Perşembe günü hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 18 ile 25 derece arasında bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek planlarınızı yaparken yardımcı olacaktır.