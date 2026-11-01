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Trabzon Hava Durumu! 01 Kasım Pazar Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 1 Kasım 2026 itibarıyla hafif yağışlı ve serin bir hava koşulu mevcut. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Dışarıda vakit geçirecek olanlar için kalın giysiler öneriliyor. Ani hava değişimleri yaşanabilir. Ayrıca, planladığınız aktivitelerde su geçirmeyen ayakkabılar giyilmesi faydalı. Yerel halk bu hava durumuna alışkın olsa da, hava tahminlerini takip etmek sağlığınızı korumak açısından önemlidir.

Trabzon Hava Durumu! 01 Kasım Pazar Trabzon hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Trabzon, 01 Kasım Pazar 2026 tarihi itibarıyla ilginç bir hava durumu gösteriyor. Bugün, tipik Karadeniz iklimine uygun hafif yağışlı ve serin bir hava var. Hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Dışarıda vakit geçirecekseniz hafif kalın giysilere ihtiyaç duyabilirsiniz. Güneşin peş peşe çıkması bekleniyor. Ancak ani hava değişiklikleri olabilir. Bu nedenle, yanınıza her ihtimale karşı bir şemsiye almakta fayda var.

Bugünkü hava durumu serin ve değişken. Akşam saatlerinde sıcaklık 17 dereceye kadar düşebilir. Soğuk rüzgarın etkisi artabilir. Planlı aktivitelerinizde hava şartlarını göz önünde bulundurmak önemlidir. Trabzon'da benzer hava koşulları sık görülüyor. Yerel halk bu duruma alışkın ama yine de önlemler almak faydalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak benzer özellikler taşımaya devam edecek. Önceki günlerden hafif yağışlar kalacak. Yeni haftanın başında serin ama az bulutlu bir hava bekleniyor. Hafta ortasında güneşli günler öngörülüyor. Ancak aniden yağışlar olabilir. Planlarınıza göre kalın giysilerin yanı sıra su geçirmeyen ayakkabılar tercih etmelisiniz.

Trabzon’un doğal güzelliklerini keşfederken hava durumunu dikkate almak önemlidir. Soğuk ve yağışlı havalarda dışarıda vakit geçirmek zor olabilir. Mamafih, Trabzon'un manzarası ve kültürü bu zorlukları unutturabilir. Hava tahminlerini göz önünde bulundurmak sağlık ve konfor açısından önem taşır. Doğayı keşfederken alacağınız önlemler, deneyiminizi daha iyi hale getirecektir.

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hava durumu Trabzon
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