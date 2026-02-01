HABER

Trabzon Hava Durumu! 01 Şubat Pazar Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 1 Şubat 2026 Pazar günü hava serin ve yağışlı geçecek. Sıcaklıklar 10-15 derece arasında değişirken, nem oranı %56 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı ise 7.2 km/saat olarak tahmin ediliyor. İlerleyen günlerde, 2 Şubat'ta sağanaklar, 3 Şubat'ta yağmur ihtimali, 4 Şubat'ta ise kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Hava koşullarına uygun giyinmek ve güncel hava durumu raporlarını takip etmek önem taşıyor.

Ufuk Dağ

Trabzon'da 1 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu serin ve yağışlı geçecek. Gün boyunca hava sıcaklıkları 10 ile 15 derece arasında değişecek. Nem oranı %56 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı ise 7.2 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:31. Gün batımı ise 17:38 olarak hesaplandı.

2 Şubat Pazartesi günü kısa süreli sağanaklar etkili olacak. 3 Şubat Salı günü yağmur ihtimali bulunuyor. 4 Şubat Çarşamba günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 2 Şubat'ta 10 ile 17 derece arasında değişecek. 3 Şubat'ta 4 ile 13 derece bekleniyor. 4 Şubat'ta ise sıcaklık 4 ile 8 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Serin ve yağışlı günlerde vücut ısısını korumak gerekir. Yağışlı günlerde kaygan zeminlere dikkat edilmelidir. Araç kullanırken hız limitlerine uyulması önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek planlama konusunda yardımcı olacaktır.

